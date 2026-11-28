María Pía Vallejos habló sobre Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla: “Los detalles solo nos compete a él y a mí” María Pía Vallejos rompió su silencio sobre los rumores que la relacionan con Gustavo Salcedo. Asimismo, advirtió que no revelará detalles de su vínculo por presión mediática.

María Pía Vallejos decidió pronunciarse sobre las especulaciones que la relacionan sentimentalmente con Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla. A través de un comunicado en Instagram, mencionó que no tiene intención de exponer su vínculo con el esposo de la Miss Mundo y pidió que se respete su privacidad.

La veterinaria también cuestionó que los rumores sobre ambos continúen circulando desde febrero, pese a que ninguno pertenece al mundo del espectáculo. Adicionalmente, advirtió que, si en algún momento decide hablar sobre este tema, lo hará sin dejarse llevar por los comentarios de terceros.

María Pía Vallejos se pronuncia sobre las especulaciones de su vínculo con Gustavo Salcedo

La veterinaria fue contundente al referirse a los rumores sobre su relación con el aún esposo de Maju Mantilla. La ahora figura pública sostuvo que no está dispuesta a revelar información sobre su cercanía con el empresario, pues considera que se trata de un asunto privado que únicamente les corresponde a los dos.

"Y sobre mi vínculo con Gustavo, no se va a ventilar absolutamente nada, sigan especulando y confundiéndose más, los detalles solo nos competen a él y a mí", expresó en su comunicado, señalando que ha estado bajo la mirada pública desde febrero, mes en el que salió su supuesto ampay en el programa de Magaly Medina.

María Pía Vallejo se pronuncia tras la presión mediática sobre su vínculo con Gustavo Salcedo. Composición LR. Instagram

La presión mediática no podrá con María Pía Vallejo

En su pronunciamiento, Vallejos también dejó abierta la posibilidad de contar su versión de los hechos más adelante, aunque precisó que esa decisión dependerá exclusivamente de ella. La joven rechazó que la exposición mediática determine cuándo o cómo debe pronunciarse sobre su vida personal.

"Y si cambio de opinión, será a mis formas y a mis tiempos, no por presión social ni por tener una cámara al frente", agregó la veterinaria, quien también señaló el acoso que ha recibido tras el caso en redes sociales e invitó al público a cuestionar las noticias en las que se la vincula.