Mackeily Luján y Dimas Ysla, una de las parejas más populares de la cumbia peruana, utilizaron sus redes sociales para anunciar el fin de su relación. Mediante comunicados parecidos, los cantantes nacionales indicaron que decidieron poner punto final a su romance por mutuo acuerdo y pidieron a sus seguidores que respeten su decisión.

La noticia de la ruptura sorprendió a más de uno porque Mackeily Luján, cantante de La Bella Luz, y Dimas Ysla solían dedicarse románticos mensajes en las redes sociales. Incluso, hace unas semanas, festejaron juntos y a lo grande sus respectivos cumpleaños.

Mackeily Luján y Dimas Ysla confirman su ruptura

Dimas Ysla, quien dijo estar muy enamorado de Mackeily Luján, dejó en shock a todos sus seguidores tras confirmar oficialmente que tanto él como la cantante de La Bella Luz tomaron la drástica decisión de seguir caminos separados y poner punto final a su romance.

"Quiero comunicar que Mackeily Luján y yo, Dimas Ysla, hemos decidido terminar nuestra relación sentimental de mutuo acuerdo y de la mejor manera. Nos quedamos con los bonitos recuerdos y nos deseamos lo mejor. Les pedimos respetar nuestra decisión y privacidad. Que Dios bendiga nuestros caminos", indicó en una storie de Instagram.

Dimas Ysla confirma su ruptura con Mackeily Luján. Foto: Instagram

Asimismo, Mackeily Luján rompió el silencio para revelar que la separación se dio en los mejores términos y sin escándalos de por medio. Esta sorpresiva ruptura ha generado diversas reacciones en redes sociales. Mientras algunos indicaron que ya era hora, otros lamentaron el fin del vínculo y no dudaron en enviar mensajes de fortaleza a ambos artistas para superar este difícil momento.

"Quiero informarles que, a partir de este sábado 10 de octubre, doy por terminada mi relación con Dimas Isla, por mutuo acuerdo. Le agradezco por todos los momentos bonitos que compartimos y le deseo siempre lo mejor. Espero que respeten nuestra decisión. Bendiciones para todos", manifestó la cantante de La Bella Luz este sábado 10 de octubre.