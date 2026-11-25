Yahaira Plasencia conmueve al anunciar la llegada de un bebé y compartir ecografía: “Soy feliz” Salsera Yahaira Plasencia compartió emotivo mensaje en sus redes sociales

Yahaira Plasencia recibió una noticia que llenó de alegría a toda su familia. La mañana de este miércoles 25 de noviembre, la cantante compartió la emoción que siente por la próxima llegada de su primera sobrina. Su hermana menor, Silvana Plasencia, está embarazada y espera una niña junto a su pareja, el futbolista Bryan Grados.

La salsera no ocultó su felicidad al conocer el sexo del bebé, pues en más de una ocasión ha contado que le gustaría convertirse en madre de una niña. Aunque todavía no es ella quien vive esta etapa, la llegada de la pequeña ya genera mucha ilusión en su familia.

Hermana de Yahaira Plasencia anuncia embarazo. Foto: Instagram.

Yahaira Plasencia se emociona al revelar que su hermana tendrá una niña

Yahaira Plasencia, de 32 años, no ocultó su emoción al enterarse de que su hermana menor, Silvana, conocida también como Vana, espera una niña. La cantante confesó que todavía le resulta difícil creer que pronto tendrá una sobrina y le dedicó unas tiernas palabras por esta nueva etapa.

"Aún me cuesta creerlo, una bebé teniendo otra bebé. Te amo hermana mía, soy feliz de verte feliz, estoy orgullosa de la mujer en la que te has convertido", escribió la salsera en la publicación de su hermana.

La intérprete también tuvo palabras para Bryan Grados, pareja de Silvana Plasencia, a quien elogió por el trato que tiene con su hermana. La artista aseguró que está convencida de que será un buen padre y expresó sus deseos de conocer pronto a la pequeña. "Elegiste al hombre correcto, Bryan es un caballero y te ama. Estoy segura de que será un increíble papá. Los amo y espero a mi sobrina con ansias", publicó.

Hermana de Yahaira Plasencia anuncia embarazo

Silvana Plasencia, hermana menor de Yahaira Plasencia, anunció que está esperando su primer hijo y compartió varias imágenes de las ecografías para anunciar la noticia. La joven celebró la llegada del bebé con un mensaje dedicado a su pareja, Bryan Grados, con quien formará una familia.

"Un nuevo capítulo, el mejor de nuestra historia, ahora somos tres. FAM GRADOS PLASENCIA", publicó Silvana junto a las fotografías de su pequeño en camino. La noticia también emocionó a la salsera, quien no tardó en expresar públicamente la felicidad que siente por convertirse en tía.