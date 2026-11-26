Nuevo galán de Rosángela Espinoza estaría casado: piloto habría viajado hace pocos meses con su esposa e hijo a Europa Rosángela Espinoza confirmó su relación con un piloto, pero un informe apunta a la situación de su saliente, quien figura como casado en Reniec y compartió varios viajes con su esposa semanas atrás.

La chica reality Rosángela Espinoza fue abordada por programa de Magaly Medina sobre la verdadera situación de su nuevo saliente. | Foto: composición LR/Instagram/ATV

La chica reality Rosángela Espinoza fue abordada por programa de Magaly Medina sobre la verdadera situación de su nuevo saliente. | Foto: composición LR/Instagram/ATV Foto: composición LR/Instagram/ATV

La reciente aparición de un nuevo galán en la vida de Rosángela Espinoza tomó un giro inesperado. Luego de que la influencer confirmara su relación con un piloto comercial identificado como Ricardo Sala Anchorena, el programa ‘Magaly TV, la firme’ expuso información que pondría en duda la situación sentimental de su pareja.

El informe llamó la atención porque, en distintas oportunidades, la participante de ‘Esto es guerra’ ha señalado que una de las condiciones indispensables para iniciar una relación es que la otra persona sea soltera. Sin embargo, los antecedentes mostrados por el espacio de la ‘Urraca’ apuntan a una realidad distinta.

Nueva pareja de Rosángela Espinoza figura como casado en Reniec

Según reveló el programa de ATV, el nombre de Ricardo Sala Anchorena figura en los registros de Reniec con estado civil de casado. A partir de ese dato, el equipo periodístico reconstruyó parte de la historia familiar del piloto y presentó documentos y registros migratorios que, a su juicio, generan interrogantes sobre el momento en que habría terminado realmente su matrimonio.

El reportaje mostró imágenes de la boda celebrada el 29 de noviembre de 2018. En ellas se observa a la pareja compartiendo la ceremonia junto a familiares y amigos. De acuerdo con la información difundida por el espacio de Magaly Medina, la relación tendría más de una década de historia, pues ambos se habrían conocido cuando ella trabajaba como aeromoza y él ya ejercía como piloto.

Programa de Magaly Medina expone viajes familiares del nuevo galán de Rosángela Espinoza

Otro de los puntos que llamó la atención fue un documento policial exhibido por el programa. Según el informe, Ricardo Sala habría dejado constancia en la comisaría de Chacarilla de su retiro voluntario del hogar el 4 de enero de 2024 debido a una supuesta incompatibilidad de caracteres.

No obstante, en ‘Magaly TV, la firme’ se sostuvo que los movimientos migratorios posteriores no coincidirían con una separación definitiva. El programa aseguró que la pareja viajó junto a su hijo durante 2025 a destinos como Estados Unidos y Jamaica. Además, indicó que a inicios de 2026 realizaron un viaje familiar a Brasil y posteriormente unas vacaciones por Europa entre el 23 de julio y el 6 de agosto de este año.

Para la producción del programa, estos desplazamientos resultarían difíciles de conciliar con una ruptura consolidada, especialmente porque ocurrieron semanas antes de que Rosángela revelara que estaba saliendo con el piloto.

Consultada sobre estos cuestionamientos, la popular ‘Chica Selfie’ evitó profundizar en el tema. Cuando los reporteros le preguntaron si Ricardo Sala estaba divorciado, si confiaba en él o si conocía los viajes familiares realizados en los últimos meses, la modelo optó por no responder y se limitó a decir: “Mi amor, no puedo hablar”. Hasta el momento, ni el piloto ni su entorno han emitido declaraciones públicas para aclarar su situación civil.