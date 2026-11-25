Rosángela Espinoza oficializa su relación con hombre 10 años mayor y Magaly Medina revela a qué se dedica: “Tendría un hijo” La figura de 'Esto es Guerra', Rosángela Espinoza, evitó revelar la identidad de su nuevo novio, pero Magaly Medina decidió destapar todo sobre él.

Rosángela Espinoza confirmó ante las cámaras de 'América Espectáculos' que mantiene una relación sentimental y que su pareja no pertenece al mundo de la televisión. La integrante de 'Esto es guerra' fue captada junto a su galán en una cevichería, por lo que los rumores de que la modelo se habría dado una nueva oportunidad en el amor eran muy fuertes.

Sin embargo, cuando el reportero le consultó por la identidad de su novio, la influencer prefirió mantenerla en reserva. “Es mi vida privada. Él no pertenece a la tele y prefiero tenerlo ahí”, expresó muy sonriente.

Magaly Medina reveló la identidad del novio de Rosángela Espinoza. Foto: ATV.

Magaly Medina revela quién es el novio de Rosángela Espinoza y a qué se dedica

El equipo de 'Magaly TV: la firme' ya tenía identificado al nuevo novio de Rosángela Espinoza. Por esa razón, el espacio de espectáculos presentó un informe en el que anunció su nombre y algunos detalles de su vida. Se trata de Ricardo Sala Anchorena, un piloto de avión, diez años mayor que la chica reality y que hasta tendría un hijo.

“Se llama Ricardo Sala Anchorena, tiene 47 años, piloto de avión comercial, mediría 1.80 metros y hasta tendría un hijo de 12 años”, señala el espacio de ATV. Además, añadieron que entre sus aficiones destacan los deportes de aventura, motos, saltos en paracaídas y compartirían la pasión por viajar. Tendrían también recién un mes de relación y él se queda en el departamento de la 'chica selfie' cuando no está trabajando como piloto.

Rosángela Espinoza se emociona con romántica sorpresa de su novio piloto

Rosángela Espinoza, de 37 años, se mostró muy emocionada al compartir en sus redes sociales la sorpresa que recibió días atrás de su pareja, Ricardo Sala Anchorena. El piloto la sorprendió con un ramo de rosas que la integrante de 'Esto es Guerra' no dudó en presumir mientras desayunaba.

La popular 'chica selfie' también aprovechó la ocasión para agradecerle el gesto y compartir un mensaje a sus seguidores. “Deseo que todas las mujeres reciban esos detalles inesperados que nos alegran el día. Todas merecemos un amor bonito”, escribió la chica reality.