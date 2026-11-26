Melissa Klug revela por primera vez si está embarazada tras confesar que atraviesa un difícil momento La empresaria Melissa Klug aclaró si está esperando a su séptimo hijo, el segundo junto al futbolista Jesús Barco.

Melissa Klug salió al frente para poner fin a los rumores sobre un posible embarazo. La empresaria negó que esté esperando otro hijo con Jesús Barco y descartó así la posibilidad de convertirse en madre por séptima vez junto al futbolista.

Su respuesta llega después de que reconociera que atraviesa una etapa complicada en su vida personal. La exnovia de Jefferson Farfántendría un familiar muy cercano que enfrenta problemas de salud, situación que la tiene bastante preocupada.

Melissa Klug rechaza estar embarazada por séptima vez

Melissa Klugreaccionó entre risas a los comentarios que comenzaron a circular en redes sociales sobre un supuesto embarazo. La empresaria no tardó en desmentir la noticia cuando una usuaria la felicitó por la llegada de un nuevo bebé.

“¿Quéeeeeee? ¿Quién ha dicho tremenda mentira?”, contestó la chalaca, sorprendida por el mensaje. Sin embargo, la seguidora insistió en que la información ya se daba por cierta, por lo que la pareja de Jesús Barco decidió responder con una frase que no pasó desapercibida.

“¡No hay forma, ni que el presidente de Estados Unidos me haga un hijo!”, escribió la popular 'blanca de Chucuito' en tono de broma, dejando claro que no tiene planes de agrandar la familia por ahora.

La empresaria también encontró una posible explicación al origen del rumor. Según comentó, todo habría empezado por una confusión con el hermano de Jesús Barco, quien sí está próximo a convertirse en padre. “Ah, se confundieron de Barco”, aclaró.

¿Quiénes son los hijos de Melissa Klug?

Cabe recordar que Melissa Klugtiene seis hijos y ya disfruta de su faceta de abuela de cuatro nietos. Con Jesús Barco tiene a su pequeña Cayetana, fruto de una relación que ha atravesado distintas etapas, con separaciones y reconciliaciones.

Luego, con Jefferson Farfán, tiene dos: Adriano y Jeremy Farfán. A ellos les siguen Samahara y Melissa Lobatón, de su romance con Abel Lobatón. Y Gianella Marquina, del vínculo que tuvo con el político Raúl Marquina.