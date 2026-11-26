Vanessa Terkes expone a chico reality peruano que le ofreció dinero para armar un ampay juntos: "Le fue bien" La actriz Vanessa Terkes sorprendió al revelar la propuesta que recibió de un chico reality, quien le pidió que salieran para que los ampayaran y le aseguró que le pagaría. Esto dijo sobre su identidad.

Vanessa Terkes ha conducido espacios como 'Titanes' y 'Combate', aunque no confirmó si el chico reality que le hizo esa propuesta participó en esos programas. | Foto: captura Willax

Vanessa Terkes ha conducido espacios como 'Titanes' y 'Combate', aunque no confirmó si el chico reality que le hizo esa propuesta participó en esos programas. | Foto: captura Willax Foto: captura Willax

Vanessa Terkes dejó uno de los momentos más comentados de su reciente participación en ‘Qué Mañana’ al revelar una experiencia que vivió con una figura de la farándula nacional. La actriz sorprendió al contar que un conocido chico reality intentó involucrarla en una situación que, según relató, tenía como objetivo generar atención mediática.

Aunque evitó revelar la identidad del personaje, sí dejó algunas pistas sobre su presente profesional. Sus declaraciones provocaron asombro entre los conductores del programa, quienes intentaron obtener más detalles sobre el misterioso protagonista de la historia.

Vanessa Terkes revela propuesta inesperada de chico reality

Todo comenzó durante una dinámica de preguntas y respuestas cuando a Terkes le consultaron si alguna vez había recibido una propuesta indecente por parte de un famoso. Fiel a su estilo, la actriz respondió con humor antes de recordar un episodio que hasta ahora no había contado públicamente. "¿En qué país?", dijo entre risas, provocando la reacción inmediata del set.

Tras ese comentario, decidió compartir la anécdota. Según relató, un chico reality peruano la contactó con una propuesta que la tomó completamente por sorpresa y que estaba relacionada con una eventual aparición en la prensa de espectáculos.

Sin mencionar nombres, recordó las palabras que recibió en aquella oportunidad: "No voy a echar a nadie, pero en algún momento algún chico reality me dijo: 'Oye, ¿qué tal si salimos y te pago una platita para que nos ampayen?'".

"Está vigente": Vanessa Terkes da pistas del chico reality que le propuso protagonizar ampay

La revelación generó incredulidad entre los presentes. De inmediato, Andrea Arana interpretó que la intención del personaje habría sido aprovechar la popularidad de la actriz para ganar exposición. "Se quería hacer famoso a costa de ti", comentó la conductora.

Las preguntas continuaron y los presentadores intentaron averiguar la identidad del protagonista. Sin embargo, Vanessa Terkes mantuvo firme su decisión de no exponerlo públicamente. Aun así, dejó una pista que no pasó desapercibida para los espectadores. "No voy a decir nombres, pero está vigente. Le fue bien, está en pantalla, no voy a decir más", expresó entre risas.

Cuando le preguntaron si la persona en cuestión seguía vinculada a los realities o si era ‘Cobra’ o ‘León’, Vanessa —quien fue presentadora de programas como ‘Titantes’ o ‘Combate’— optó por esquivar el tema con una respuesta cargada de ironía. "No sé de qué me hablas", sentenció, desatando nuevas carcajadas en el estudio.