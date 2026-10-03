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Naldy Saldaña cancela su primer show como solista por amenazas contra su vida: “Una decisión que me duele profundamente”

La exvocalista de La Bella Luz cancela su lanzamiento como solista previsto para el 10 de octubre debido a intimidaciones recibidas sobre su seguridad y la de su entorno.

Naldy Saldaña explicó que la cancelación afecta su inversión y esfuerzo en el show, incluyendo vestuarios confeccionados por ella. Foto: ATV/Instagram.
Naldy Saldaña explicó que la cancelación afecta su inversión y esfuerzo en el show, incluyendo vestuarios confeccionados por ella. Foto: ATV/Instagram.
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Naldy Saldaña tenía todo listo para volver a los escenarios este 10 de octubre en La catedral de la cumbia, tras la difícil experiencia que vivió en La Bella Luz, donde fue víctima de tocamientos indebidos por parte del exdirector musical. Sin embargo, la cantante decidió cancelar su lanzamiento como solista debido a que en los últimos días ha recibido mensajes que intentan intimidarla.

"Necesito comunicarles una decisión que me duele profundamente. He tomado la difícil decisión de cancelar mi evento programado para este 10 de octubre. Durante los últimos días he venido recibiendo una serie de mensajes alertándome sobre mi seguridad y la de mi entorno", expresó Naldy Saldaña en el comunicado que lanzó el 2 de octubre.

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Naldy Saldaña cancela lanzamiento como solista

Mediante sus redes sociales, Naldy Saldaña estuvo compartiendo todos los detalles del show que estaba preparando, pero ante las amenazas, la exvocalista de La Bella Luz indica que no puede poner en riesgo a las personas que la rodean y confían en ella, como lo son su familia, equipo de trabajo, músicos, artistas invitados y el público. "Este evento significaba muchísimo para mí. Era mi oportunidad de volver a comenzar y de mostrarles todo lo que he venido preparando durante las últimas semanas", sostiene.

Naldy Saldaña anuncia dolorosa decisión sobre su debut como solista tras recibir amenazas.

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Naldy Saldaña, quien admitió que tuvo una relación clandestina con el animador de La Bella Luz, contó que cancelar su concierto ha sido una decisión difícil, no solo por lo que significaba volver a los escenarios, sino por toda la inversión de tiempo y dinero que ha hecho.

“Hay vestuarios que preparé y confeccioné con mis propias manos pensando en cada momento del show. Existen gastos, compromisos y una inversión económica importante que tendremos que asumir como consecuencia de esta decisión. Pero por más doloroso que sea, ninguna inversión vale más que la tranquilidad de los que amo. Me duele especialmente por quienes compraron su entrada y los que estaban por hacerlo”, añadió en su comunicado.

Finalmente, Saldaña anunció que en los próximos días se comunicará el procedimiento correspondiente para la devolución de las entradas. Más allá de este mal momento, la cantante asegura que seguirá luchando por trabajar en la música. "Quizás hoy las circunstancias me obliguen a desistir, pero mis ganas de seguir trabajando y salir adelante siguen intactas", concluye en su comunicado.

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