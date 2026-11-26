Vanessa Terkes se arrepiente de haber contraído matrimonio con George Forsyth tras pocos meses de conocerse: "Piensen antes de casarse" La actriz Vanessa Terkes sorprendió con sus confesiones sobre su fallido matrimonio con George Forsyth. Además, no dudó en recomendar al público que se "casaran con precaución".

Vanessa Terkes sorprendió con una confesión cargada de sinceridad durante su participación en ‘Qué Mañana’, programa de Willax TV. En medio de una dinámica de preguntas rápidas, la actriz aprovechó una consulta sobre el matrimonio para compartir una reflexión personal que estuvo marcada por las lecciones que le dejaron algunas decisiones tomadas en una de las etapas más mediáticas de su vida.

Lejos de mostrarse incómoda con el tema, la intérprete habló con naturalidad sobre su fallida relación con George Forsyth y utilizó su propia experiencia para enviar un mensaje a quienes consideran dar el siguiente paso en una relación sentimental.

Vanessa Terkes se arrepiente de su matrimonio con George Forsyth

Todo comenzó cuando el panel le consultó si alguna vez se había arrepentido de haberse casado. La respuesta tomó por sorpresa a los presentes, ya que Terkes no dudó en reconocer que el matrimonio es una decisión que merece mayor reflexión. Entre risas, respondió: "¡Claro! Qué buena pregunta. Nunca me la he preguntado porque la típica sería que ‘Todos aprendemos’... pero después viene el divorcio, el trámite de los papeles. Piensen bien antes de casarse".

La conversación dio paso a una comparación entre distintas historias de pareja. Tras escuchar que la conductora Andrea Arana mantuvo una relación de diez años antes de llegar al altar, la actriz recordó que su experiencia fue completamente distinta, pues apenas habían transcurrido cuatro meses desde que conoció a George Forsyth cuando recibió su propuesta de matrimonio. Siete meses tras esa la pedida de mano, ambos llegaron al altar.

“Cásense con precaución”: Vanessa Terkes lanza potente recomendación

Al recordar aquel periodo de su vida, explicó que el ritmo acelerado de los acontecimientos no le permitió evaluar con mayor calma varios aspectos de la relación. "Saca tu matemática, pero además estaba haciendo novela en TV Azteca en México. Entonces, no me dio tiempo de conocer muy bien la situación, pero, por favor, cásense con precaución", señaló.

En ese contexto, la actriz ensayó una respuesta en tono jocoso y diferenció el discurso optimista que suele escucharse tras una ruptura de las consecuencias que implica poner fin legalmente a un matrimonio. "Una para el público: 'No, no me arrepiento de nada, aprendo de todo'... Tienen que pasar dos años para divorciarte", expresó.

Más adelante, los conductores le preguntaron si en algún momento pensó en detener una relación que avanzaba a gran velocidad. La actriz dejó claro que no y atribuyó aquella decisión a los sentimientos que experimentaba entonces por George Forsyth. "Yo estaba recontra enamorada y el amor es ciego y la locura siempre lo acompaña", sentenció.