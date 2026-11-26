Sofía Delgado, expareja de Paul Michael, denuncia que solo recibe S/500 para su hija, pese a estar en 'Esto es Guerra': “No quiere aumentar la pensión” Sofía Delgado, madre de la hija de Paul Michael, contó que destina S/ 400 de los S/ 500 que recibe del chico reality al pago del colegio, mientras que el monto restante lo utiliza para cubrir la alimentación y otras necesidades de la menor.

Paul Michael se ha convertido en influencer y figura de 'Esto es guerra', pero enfrenta críticas por su rol como padre.

Paul Michael se ha convertido en influencer y figura de 'Esto es guerra', pero enfrenta críticas por su rol como padre. Foto: América TV/ATV

Tras su participación en 'La granja VIP Perú', Paul Michael consiguió nuevas oportunidades en el ámbito artístico y televisivo. Además de continuar con sus presentaciones junto a Combinación de La Habana, el cantante ganó presencia en redes sociales como influencer y fue convocado a 'Esto es guerra', donde ha destacado por su desempeño en las competencias. Asimismo, retomó el contacto con su hija, fruto de su relación con Sofía Delgado, con quien ahora suele compartir videos en sus plataformas digitales.

Sin embargo, su situación familiar volvió a generar polémica luego de que su expareja lo cuestionara públicamente. En un reportaje emitido por 'Magaly TV, la firme', Sofía Delgado aseguró que el chico reality solo le entrega S/ 500 mensuales para la manutención de la menor. Según explicó, ese fue el monto que ambos acordaron durante una conciliación, cuando la niña tenía apenas uno año.

"Estoy aquí porque ya estoy cansada de que vean a Paul Michael como un hombre digno, como un buen padre, cuando no lo es. Una niña no vive con 500, mucho menos sin un seguro de salud", declaró Delgado para 'Magaly TV, la firme'.

Sofía Delgado exige a Paul Michael el pago de una deuda por manutención

Durante la entrevista, Delgado también afirmó que recibe insultos de parte de una tía de Paul Michael. Además, aprovechó las cámaras de ATV para exigirle al cantante que cumpla con el pago de más de S/ 15.000 por concepto de pensiones devengadas y que asuma otros gastos relacionados con el bienestar de su hija.

"Págale un seguro a tu hija. Págale colegio, alimentación, recreación y más… porquería. Los que te aplauden tu papel de payaso en 'Esto es guerra', deberían también preguntarte si le pagas colegio a tu hija, si le has comprado siquiera una cama o te preocupas por dónde vive tu hija. Me tienes harta", sostuvo.

Sofía Delgado, expareja de Paul Michael, denuncia que solo recibe S/500 para su hija.

Por otro lado, Sofía Delgado cuestionó que Paul Michael no se haya dado un tiempo para llevar a la menor al hospital. También explicó cómo distribuye el dinero que recibe: de los S/ 500 mensuales, destina S/ 400 al pago del colegio y utiliza el monto restante para cubrir la alimentación y otras necesidades de su hija.

Finalmente, la expareja del cantante aseguró que él no cumple de manera constante con el régimen de visitas y recordó una conversación en la que, según su versión, Paul Michael justificó su ausencia paterna durante su infancia.

"Él no cumple con su régimen de visitas como debe ser. Muchas veces él me dice ‘voy a ir a recogerla’, pero no llega, la deja lista. Si él de pequeño pasó esto de no crecer con sus papás, no repita. En algún momento me ha sabido decir ‘pero yo crecí sin papá y estoy bien, yo ya lo perdoné. ¿Qué problema hay que ella crezca igual?’", es lo que le había dicho el exnovio de Pamela López.