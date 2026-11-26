Mamá de Yahaira Plasencia conmueve con mensaje tras embarazo de su hija Silvana en medio de su lucha contra el cáncer: "No me voy a rendir" Gloria Quintanilla, madre de Yahaira Plasencia, no pudo contener las lágrimas al enterarse de que se convertirá en abuela. La noticia le dio una nueva ilusión en medio de su lucha contra el cáncer.

La familia de Yahaira Plasencia atraviesa una etapa llena de emociones luego de que Silvana Plasencia, hermana menor de la cantante, confirmara que se convertirá en madre por primera vez junto a su pareja, Bryan Grados. Sin embargo, una de las reacciones que más conmovió fue la de Gloria Quintanilla, quien compartió un emotivo mensaje en medio del complicado proceso que enfrenta por su salud.

La madre de la salsera recibió con lágrimas de alegría la noticia de que se convertirá en abuela. La llegada de un nuevo integrante a su familia representa para ella una motivación especial para continuar luchando contra el cáncer.

Mamá de Yahaira Plasencia conmueve con mensaje tras embarazo de su hija

Luego de que Silvana Plasencia anunciara públicamente su embarazo el último 25 de noviembre, Gloria Quintanilla expresó la felicidad que sintió al conocer la noticia y recibir una ecografía de su futuro nieto.

Mamá de Yahaira Plasencia

“Estoy feliz, ahora tengo más ganas de vivir y no me voy a rendir”, expresó la madre de Yahaira Plasencia, según informó Trome.

La progenitora de la intérprete de salsa también manifestó la confianza que tiene en Bryan Grados y en su hija menor para afrontar esta nueva etapa como padres.

Por su parte, Silvana recordó el difícil proceso de salud de su mamá y agradeció la oportunidad de compartir con ella uno de los momentos más importantes de su vida. Asimismo, expresó su deseo de seguir su ejemplo cuando le toque asumir la maternidad.

¿Qué papel tendrá Yahaira Plasencia en la vida del bebé de su hermana?

La llegada del primer hijo de Silvana Plasencia también marcará una nueva etapa en la vida de la cantante. Además de convertirse en tía, Yahaira asumirá la responsabilidad de ser la madrina del bebé.

La salsera manifestó su orgullo por su hermana menor y expresó su confianza en Bryan Grados, a quien considera una persona adecuada para acompañarla durante esta nueva etapa.

Aunque en su mensaje Yahaira se refirió al bebé como su futura sobrina, Silvana aclaró posteriormente que todavía desconoce el sexo de su primer hijo.

Por ahora, la familia Plasencia Quintanilla disfruta de la noticia del embarazo, mientras Gloria encuentra en la llegada de su nieto una nueva fuente de esperanza para seguir adelante.