Milett Figueroa enfurece y revela por primera vez que el reality ‘Los Tinelli’ es armado: “Es un guion”

Luego de que Milett Figueroa anunciara el fin definitivo de su relación con Marcelo Tinelli, la modelo peruana decidió contar todo lo que sabe sobre el famoso reality 'Los Tinelli', del que formó parte. Sus declaraciones se producen tras los constantes cuestionamientos de la familia del productor argentino hacia ella.

La también actriz sorprendió al revelar que el espacio, que se transmite por Amazon Prime, es armado y hasta que tiene un guion escrito. "Si ustedes ven la serie, se van a dar cuenta de que es un guion. Yo no actué ni nada, siempre fui yo, pero no tengo vela en el entierro dentro como para dirigir el guion, cómo queda o cómo se edita", declaró Milett al programa 'Arriba mi gente'.

Milett Figueroa está cansada de las críticas de la familia de Marcelo Tinelli

Milett Figueroa expresó su molestia por las constantes críticas que recibe de la familia de su expareja, Marcelo Tinelli. Incluso aseguró que no entiende por qué le tienen tanta antipatía y cuestionó la forma en que se refieren a ella.

"No sé con qué intención me quieren dejar mal, eso es lo que se debería preguntar la gente. ¿Por qué tanto odio a esa chica? Te parece estar hablando así de una persona que no les ha hecho nada literalmente? Solamente tuve una relación con esa persona y punto", declaró la modelo.

Además, la también actriz volvió a dejar en claro que su relación con el productor argentino llegó a su fin y pidió que dejen de cuestionarla. "Tanto les molesta, tanto les fastidia… ya no estoy con esa persona, así que pueden decir lo que quieran, la verdad", finalizó.

Milett Figueroa revela el motivo de su ruptura con Marcelo Tinelli

Durante una entrevista con 'Amor y fuego', Milett Figueroa reveló los motivos que la llevaron a terminar con Marcelo Tinelli. La modelo aseguró que lo más complicado fue manejar la relación a distancia.

"Claramente, cada uno está con sus proyectos. Yo acabo de terminar de grabar la novela. Estoy con mi proyecto musical. Estoy leyendo dos obras de dos amigos directores para (estrenarse) el próximo año, para evaluar a ver si me quedo, me voy, qué hago con mi vida", expresó.