Revelan cuánto recibiría la hija de Tula Rodríguez de la herencia de Javier Carmona tras cumplir 18 años Valentina Carmona alcanzó la mayoría de edad y, con ello, quedaron pendientes los asuntos legales y la situación de los bienes que Tula Rodríguez esperaba resolver cuando su hija cumpliera 18 años.

Valentina Carmona, hija del fallecido Javier Carmona y de la conductora Tula Rodríguez, cumplió 18 años el último 23 de noviembre y alcanzó la mayoría de edad. La joven festejó esta fecha especial en Estados Unidos, país donde radica debido a que cursa sus estudios superiores.

A través de sus redes sociales, su madre compartió un conmovedor video en el que recordó el nacimiento de su hija y expuso su tristeza por no poder acompañarla en una fecha tan importante. Sin embargo, al convertirse Valentina en mayor de edad, volvió a ponerse sobre la mesa el tema de la herencia que le dejó su padre y los asuntos legales que la exvedette deberá afrontar tras alcanzar su hija los 18 años.

¿Cuánto de la herencia de Javier Carmona le correspondería recibir a la hija de Tula Rodríguez?

Según un informe emitido anteriormente por el programa 'Magaly TV: la firme', la herencia de Javier Carmona, reconocido gerente de televisión que falleció en 2020, quedó repartida entre cuatro personas: Tula Rodríguez, Valentina Carmona, Lucas Carmona y Tadeo Carmona. Estos dos últimos son hijos del empresario con Paola Bisso.

De acuerdo con esa información, a cada uno de los cuatro beneficiarios le correspondió el 25% del patrimonio. De esta manera, la hija de la conductora de 'Mande quien mande', cuenta con una parte reconocida de la herencia de su padre tras alcanzar la mayoría de edad.

Sin embargo, el informe televisivo también aclaró que esto no significa que Valentina Carmona recibirá automáticamente la suma de dinero en efectivo. La entrega o disposición de los bienes dependerá de los procedimientos legales correspondientes y de las decisiones que se tomen a partir de ahora.

¿Qué asuntos legales tomará Tula Rodríguez tras cumplir 18 años su hija?

Durante una entrevista con Trome en 2023, Tula Rodríguez habló sobre los bienes que dejó su fallecido esposo, Javier Carmona, y las diferencias que aparecieron con Lucas y Tadeo Carmona, hijos del empresario de una relación anterior. En la conversación, la exvedette adelantó qué acciones legales tenía previsto tomar una vez que su hija Valentina Carmona cumpliera los 18 años, hecho que ocurrió el pasado 23 de noviembre.

“Hay que esperar que Valentina tenga 18 años para tomar decisiones legales, ellos (Lucas y Tadeo) viven ahí (casa de Javier Carmona) y ahí están, no tengo ningún problema. Vivo en mi casa, que es mía; la que compramos juntos (durante su matrimonio) es donde viven los chicos. Donde nos casamos era una casa que él había comprado con el banco y, al unirme con él, hacíamos el gasto de la casa; siempre fue de los dos. Yo había adquirido mi departamento donde vivo ahora”, explicó Tula.

Además, también se mencionó que entre los bienes que dejó Javier Carmona figuraban automóviles, departamentos, cuentas bancarias y terrenos.