Armonía 10 reprograma su concierto tras casos de influenza entre sus integrantes: “Queremos brindarles..." Armonía 10 anunció la postergación de su esperado concierto luego de que integrantes se contagiaran de influenza. El conjunto musical piurano espera la recuperación de sus miembros mientras aguardan su próximo evento.

Armonía 10 posterga su concierto 'Una sola Armonía', luego de que integrantes del conjunto piurano contrajeran influenza. Tras el hecho, el grupo musical emitió un comunicado donde mencionó que la fecha del show programado para el 28 de noviembre se traslada al 5 de diciembre.

Hasta el momento, la orquesta no ha revelado detalles del estado de salud de sus miembros. Sin embargo, mencionaron su compromiso con el público de brindar un show de calidad durante su próxima presentación. "Queremos brindarles el espectáculo que merecen, con toda la energía, el sentimiento y la calidad que nos caracteriza", expresó la agrupación en su pronunciamiento.

Armonía 10 se pronuncia ante los casos de influenza en sus miembros

Pese a que la agrupación no ahondó en detalles, mencionó que los integrantes afectados se encuentran en recuperación. Pese a ello, la banda indicó que su encuentro con el público será durante su evento 'Una sola Armonía'. Asimismo, dieron gracias por el apoyo de sus seguidores frente a la situación.

"Debido a que algunos de nuestros integrantes se encuentran atravesando un proceso de recuperación por motivos de salud, hemos decidido reprogramar nuestro esperado encuentro. Agradecemos su comprensión y el cariño de siempre", mencionó la orquesta mediante su Instagram.



Pronunciamiento de Armonía 10 ante casos de influenza entre sus miembros. Composición LR. Instagram

Todo lo que tienes que saber del próximo concierto de Armonía 10

Previo a la celebración de su 55° aniversario, el grupo musical piurano ofrecerá el espectáculo 'Una sola Armonía', donde repasará sus más grandes éxitos a lo largo de su trayectoria musical. Asimismo, la banda creada por Walter Lozada traerá al escenario ex integrantes sorpresas que dejaron huella durante su estancia en la orquesta.

Los seguidores de la cumbia peruana podrán cantar temas como: 'Siempre pierdo en el amor', 'Dios mío haz que me enamore' o 'Me emborracho por tu amor' en vivo. Además, presenciarán el regreso de dos miembros históricos de la orquesta, que prometen ofrecer una gran velada.