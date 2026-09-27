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Madre de Milett Figueroa responde a rumores de ruptura con Marcelo Tinelli y cuestiona a Mimi Alvarado: “Está enjuiciada”

'Doña Martha' no se guardó nada ante los ataques de Mimi Alvarado, pareja del primo de Marcelo Tinelli, contra Milett Figueroa. La madre de la modelo recordó el proceso que enfrenta la dominicana.

Mimi Alvarado usó fuertes calificativos contra Milett Figueroa, pareja de Marcelo Tinelli, en un podcast argentino.
Mimi Alvarado usó fuertes calificativos contra Milett Figueroa, pareja de Marcelo Tinelli, en un podcast argentino.Foto: composición LR/Instagram
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En medio de la ola de especulaciones sobre la relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli, la madre de la modelo peruana, Martha Valcárcel, decidió pronunciarse públicamente. Su intervención no solo buscó desmentir la supuesta separación, sino también responder a los ataques de Mimi Alvarado, pareja de 'El Tirri', primo del conductor argentino, quien en un pódcast lanzó duros calificativos contra la modelo peruana.

El pronunciamiento de 'Doña Martha' se dio en el programa 'Arriba mi gente', donde defendió a su hija y cuestionó la credibilidad de la dominicana. Con un tono firme, aseguró que Milett y Tinelli mantienen su relación y que las versiones de ruptura carecen de sustento.

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Madre de Milett Figueroa descarta ruptura entre su hija y Marcelo Tinelli

La madre de la actriz fue categórica: "Marcelo y Milett siguen amándose, siguen juntos". De esa manera, buscó cerrar los rumores que se multiplicaron en medios argentinos y peruanos.

Acto seguido, arremetió contra Mimi Alvarado, recordando que enfrenta un proceso judicial. “Esta dama está enjuiciada penalmente, por injuria, que es muy diferente a mandar una cartita notarial. Ha tenido palabras muy gruesas para la familia, para mi hija, sin conocerla. No la conoce. Yo tampoco, nunca la he visto”, declaró.

El contexto de esta respuesta se vincula directamente con las declaraciones de Alvarado en el pódcast argentino 'Termómetro Social', donde calificó a la actriz peruana con términos ofensivos y sugirió que la relación con el showman había terminado. "Para mí ella es... te diría basur*, pero yo creo que es peor que basur*. Es una envidiosa porque fue lo que ella me hizo sentir. Yo dije: ‘¿Por qué esta tipa se me pone a llorar? Me lo quiere poner a Marcelo en contra’", comentó la dominicana, generando polémica inmediata.

Por su parte, Marcelo y Milett no han vuelto a hablar sobre el estado de su relación. La pareja, que se reconcilió recientemente tras una ruptura, hoy se prepara para el estreno de la segunda temporada del reality 'Los Tinelli', que mostrará el viaje que realizó el argentino a Perú junto con parte de su familia y su pareja.

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