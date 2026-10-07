Milett Figueroa anuncia el fin de su relación con Marcelo Tinelli y revela el motivo de la ruptura: “¿Por qué seguir intentando algo que no funciona?”
La actriz Milett Figueroa confirmó el fin definitivo de su relación con el argentino, mencionando que, a pesar de haber resuelto ciertos temas, ambos decidieron continuar por caminos separados.
La reconciliación duró poco. Tras el estreno de la segunda temporada de 'Los Tinelli', el presentador argentino sorprendió al decir que estaba soltero. Por eso, las cámaras de 'Amor y fuego' buscaron las declaraciones de Milett Figueroa. Aunque en un inicio no quiso dar detalles de su vida privada, la modelo y actriz confirmó que su relación con el showman terminó para siempre.
Milett Figueroa, quien ha sido víctima de insultos de Mimi Alvarado, manifestó que durante el tiempo de su reconciliación, lograron solucionar ciertos temas que no conversaron en su momento y finalmente quedaron en buenos términos. “Obviamente estamos solos, no estamos en pareja en estos momentos”, expresó la peruana.
Milett Figueroa habla de su ruptura con Marcelo Tinelli
De acuerdo con la versión de Milett Figueroa, fue difícil manejar una relación a distancia. “Claramente, cada uno está con sus proyectos. Yo acabo de terminar de grabar la novela. Estoy con mi proyecto musical. Estoy leyendo dos obras de dos amigos directores para (estrenarse) el próximo año, para evaluar a ver si me quedo, me voy, qué hago con mi vida”, indicó para el programa de Willax.
- Madre de Milett Figueroa responde a rumores de ruptura con Marcelo Tinelli y cuestiona a Mimi Alvarado: “Está enjuiciada”
- Mimi Alvarado despotrica contra Milett Figueroa con fuertes insultos y revela que ya no está con Marcelo Tinelli: “Es una envidiosa y una mitómana”
Figueroa, quien fue acusada de engañar a Marcelo Tinelli, sostuvo que no quiere que se haga una novela de la ruptura, por lo que aclaró que todo quedó bien entre ellos. “Está todo muy bien. No hay relación sentimental de alguna manera, pero él cuenta conmigo para lo que necesite y yo puedo contar con él para lo que necesite siempre”, agregó.
Al ser consultada sobre lo que siente por Tinelli, la actriz de 'Valentina valiente' recalcó que tiene sentimientos positivos por el argentino, pero las condiciones no permitieron que el romance perdure.
“Hemos conversado un montón. Cuando las cosas no funcionan, hay que darle lugar de que cada uno también pueda concentrarse en uno mismo. ¿Por qué seguir intentando algo que de repente ya no funciona? Transformé mi vida, y arriesgo mucho cuando amo. Entonces, fue una etapa que la valoro y la abrazo un montón. Me encantó todo lo que aprendí, todo lo que viví y no me arrepiento de nada. Y ahora también soy feliz porque también elijo esto, entonces me da mucho estar así. Estoy feliz y no tengo problema con absolutamente nadie, gracias a Dios”, concluyó sobre el tema.