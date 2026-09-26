Mimi acusó a Milett de manipulación y de haber generado conflictos con Marcelo Tinelli, a quien defendía fervientemente, asegurando que su influencia fue perjudicial para su vida. Foto: Instagram

Mimi acusó a Milett de manipulación y de haber generado conflictos con Marcelo Tinelli, a quien defendía fervientemente, asegurando que su influencia fue perjudicial para su vida. Foto: Instagram

La 'guerra' entre Mimi Alvarado y Milett Figueroa sumó un nuevo episodio luego de que la pareja de 'El Tirri' volviera a pronunciarse públicamente sobre la modelo peruana. Durante su participación en 'Termómetro Social', programa conducido por María Belén Ludueña en Mejunje TV, la dominicana lanzó duras declaraciones contra la actriz, a pesar de la demanda que le ha interpuesto por manchar su honor.

Al ser consultada directamente sobre qué opinión tenía de Milett Figueroa, Mimi respondió con fuertes calificativos. "Te diría que basura, pero yo creo que es peor que la basura", expresó molesta. Asimismo, aseguró que la peruana habría provocado un fuerte enfrentamiento entre ella y Marcelo Tinelli.

"Es una envidiosa porque eso es lo que ella me hizo sentir en el primer episodio (de 'Los Tinelli'). Yo dije: '¿por qué esta tipa se me pone a llorar? Quiere poner a Marcelo en mi contra'. He tenido un encontronazo muy fuerte con él", afirmó.

Mimi Alvarado lanza fuertes acusaciones contra Milett Figueroa

Durante la entrevista del jueves 24 de septiembre, la llamada 'prima' de Tinelli fue más allá y sostuvo que Milett habría tenido una influencia negativa en la vida del famoso conductor argentino. Además, reveló que la reconciliación entre Figueroa y el argentino duró poco.

"Milett fue lo peor que le pasó a Marcelo en este último tiempo y ya no están juntos", afirmó Mimi, quien aseguró que durante los últimos tres años, tuvo que soportar diferentes situaciones relacionadas con la modelo y la acusó de protagonizar episodios de llanto y presunta manipulación. Incluso hizo referencia a supuestas prácticas de brujería.

Mimi Alvarado también mencionó el reality de la familia Tinelli y señaló que, desde su perspectiva, el programa permitiría observar determinados comportamientos de la peruana. En ese contexto, volvió a utilizar duros términos contra la modelo y actriz, calificándola de mitómana y mentirosa.

Finalmente, Alvarado se refirió a las posibles acciones legales que Milett Figueroa habría anunciado en su contra, pero sostuvo no sentirse intimidada. "Que me mande no una carta documento, que me mande diez. La quiero ver de dónde saca el dinero porque no lo tiene", manifestó.