Milett Figueroa volvió a ser centro de atención en Argentina luego de que se difundieran versiones sobre una supuesta ruptura con Marcelo Tinelli. La actriz peruana fue señalada en programas de espectáculos como protagonista de presuntas infidelidades, lo que habría motivado un nuevo distanciamiento con el conductor.

En medio de la polémica, la modelo compartió un mensaje reflexivo en redes sociales, donde llamó a dejar de lado las críticas y vivir con integridad, palabras que fueron interpretadas como una respuesta indirecta a las acusaciones.

Milett Figueroa lanza fuerte mensaje tras ser acusada de infidelidades

La controversia se intensificó tras las declaraciones de Angie Balbiani, presentadora y actriz argentina, quien aseguró que Tinelli había terminado con Figueroa. “Marcelo Tinelli dejó a Milett Figueroa hace un par de días. Parece que hay un quilombo muy grande. Marcelo está asustado porque tiene problemas entre las hijas y Milett”, indicó.

Balbiani incluso sugirió que la separación se habría originado por supuestas infidelidades. “Él asume que no está más enamorado y que Milett, además de estar con Marcelo, estaba con otros hombres”, sentenció. Sus palabras reavivaron las críticas hacia la peruana, quien desde el inicio de su relación con Tinelli en 2023 ha estado bajo constante escrutinio mediático en Argentina.

Frente a ese escenario, Figueroa difundió un video con un mensaje de tono firme: “No puedes controlar ni dictar las opiniones ni las actitudes de los demás. Lo único que puedes hacer es vivir mejor tu vida, ser una buena persona y vivir y hablar con integridad. Entonces, sabes que puedes irte a dormir, acostarte por la noche sabiendo que diste lo mejor de ti. Eso es todo, no puedes complacer a otros. Siempre habrá personas a las que no les guste tu cabello, no le guste tu rostro, el sonido de tu voz, no crean las cosas que dices”.

La exintegrante de ‘Bailando’ no confirmó ni desmintió las versiones de infidelidad, aunque en anteriores declaraciones tras su última separación había insinuado que también sufrió engaños en su relación. Paralelamente, compartió una sesión de fotos en redes sociales que recibió un “me gusta” de Tinelli, gesto que alimentó las especulaciones sobre el verdadero estado de la pareja a pocos días del estreno de la segunda temporada de ‘Los Tinelli’.