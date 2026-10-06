Gia Meier, hija de Christian Meier y Marisol Aguirre, fue vista en estado frágil después de una reunión nocturna, esperando un taxi con un joven que la asistía. Foto: Instagram/Willax

Gia Meier, hija de Christian Meier y Marisol Aguirre, fue vista en estado frágil después de una reunión nocturna, esperando un taxi con un joven que la asistía. Foto: Instagram/Willax

Gia Meier, la hija menor de Christian Meier y Marisol Aguirre, fue captada por las cámaras de 'Amor y fuego' luego de salir de una reunión nocturna acompañada de un joven que sería cercano a ella. No obstante, lo que más llamó la atención de las imágenes fue la manera en que la integrante de Zaca TV se encontraba al momento de abandonar el lugar.

Según el informe emitido este martes 6 de octubre por el espacio de Willax TV, Gia Meier Aguirre, quien es graduada en prestigiosa escuela de Londres, esperaba la llegada de un taxi junto a su acompañante. Durante ese lapso, el muchacho se mantuvo atento a ella y la ayudó a sostenerse mientras permanecían en la vía pública.

En un momento de la espera, la joven tuvo que apoyarse en un poste para conservar el equilibrio. Las imágenes mostraron que el joven continuó a su lado y procuró asistirla hasta que pudieran retirarse del lugar.

La escena fue comentada en la voz en off de 'Amor y fuego', donde señalaron que Gia, quien tuvo una relación áspera con su padre, recurría al apoyo de su acompañante para sostenerse de pie mientras esperaban el vehículo que los trasladaría. “Nos llamó la atención cómo salía esta flaquita que con las justas podía caminar”, se le escucha decir al reportero del programa.

Gigi Mitre elogió a acompañante de Gia Meier

Luego de presentar las imágenes, Gigi Mitre también se pronunció sobre lo ocurrido. La conductora resaltó especialmente la actitud del joven, quien permaneció junto a Gia durante toda la espera y evitó dejarla sola.

“Ella estaba agarrando el poste para que el poste no se caiga, qué mal pensados que son. Le movieron la pista. El chico, buena gente, él no la suelta, me cae muy bien ese chico, con actitud, protector, no sé si es su novio...”, comentó Mitre durante el programa.