Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
EN VIVOMinistro del Interior EN VIVO: César Astudillo responde ante el Congreso por la inseguridad
¿Dudas sobre esta nota? Pregúntanos
Espectáculos

Milett Figueroa podría haber concluido su relación con Marcelo Tinelli por supuesta infidelidad: “Habría estado con otros hombres”

Milett Figueroa en el foco internacional tras ser relacionada a una supuesta infidelidad hacia Marcelo Tinelli. Según el programa 'Puro Show', la modelo peruana "habría estado con otros hombres".

Milett Figueroa en el ojo público tras rumor de infidelidad. Foto: Composición LR/ Instagram
Milett Figueroa en el ojo público tras rumor de infidelidad. Foto: Composición LR/ Instagram
google iconLa República en Google

Milett Figueroa está en el ojo de la tormenta tras el rumor de una infidelidad de ella hacia el presentador argentino Marcelo Tinelli. Según la panelista Angie Balbiani del programa 'Puro Show': "Milett, además de estar con Marcelo, estaba con otros hombres".  Asimismo, la conductora de televisión sostuvo que la figura argentina actualmente no se encuentra interesada en la relación con la modelo peruana: "Él asume que no está más enamorado". 

Balbiani agregó que otro de los motivos por los que la pareja había concluido su relación eran las tensiones entre las hijas del presentador y la actriz peruana. Según la presentadora: "Marcelo Tinelli dejó a Milett Figueroa ahora, hace un par de días. Parece que hay un quilombo muy grande, Marcelo está asustado porque tiene problemas entre las hijas y Milett". 

Pese a que la acusación fue expuesta en televisión nacional argentina sin pruebas que respalden lo mencionado por los presentadores, los protagonistas del rumor aún no han hecho declaraciones públicas para confirmar o desmentir la ruptura, hecho que aumenta las sospechas del chisme. 

Puedes ver

Lanzan picante avance de ‘Los Tinelli’, donde mamá de Milett Figueroa niega dedicarse a la brujería: “No soy macumbera”

lr.pe

Milett Figueroa recibe visita de reconciliación de Tinelli en Perú 

El presentador argentino habría visitado a la personalidad peruana antes de la difusión de los rumores de sus compatriotas. Lo que ha sido interpretado como parte de una reconciliación entre ambos, tras un periodo de distancia y mensajes antiguos. 

Tras la visibilidad de la relación de la pareja, luego de haberse conocido en el programa argentino Bailando 2023, el compromiso ha atravesado etapas de exposición televisiva, viajes y publicaciones en redes. En esos momentos, los chismes acerca de crisis, rupturas y reconciliaciones entre ambos han circulado de manera repetitiva.

Elige bien

Lo más visto

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Notas relacionadas

Más juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Carlincaturas

Carlincatura del jueves 17 de septiembre de 2026

Por Carlin | 17 de Septiembre 2026

Carlincatura del miércoles 16 de septiembre de 2026

Por Carlin | 16 de Septiembre 2026

Carlincatura del martes 15 de septiembre de 2026

Por Carlin | 15 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Científicos descubren una “fábrica de nubes” en el Ártico y su relación con el deshielo preocupa a los investigadores

Resultados de La Tinka del miércoles 16 septiembre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Suegra de Jhonsson Pulpo es capturada por presuntamente recibir dinero del secuestro de Jenss Lara

Espectáculos

Familia de Enrique Espejo ‘Yuca’ se pronuncia por primera vez tras la muerte del cómico: “Gracias por no dejarnos solos”

Camila, hija mayor de Christian Domínguez, le dice de todo a Pamela Franco tras polémica con su madre: “Me demostraron cosas distintas”

Rebeca Escribens hace dura confesión sobre trato que recibió en un colegio de monjas al quedar embarazada a los 16 años: "No me dejaron..."

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Keiko Fujimori se reunirá con el presidente de Finlandia y el primer ministro de Tailandia

Ejército simuló entrega de helicópteros rusos reparados

Detectan pagos indebidos y perjuicio de más de S/ 18 millones en el IPD por los Juegos Bolivarianos 2025