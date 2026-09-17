Milett Figueroa está en el ojo de la tormenta tras el rumor de una infidelidad de ella hacia el presentador argentino Marcelo Tinelli. Según la panelista Angie Balbiani del programa 'Puro Show': "Milett, además de estar con Marcelo, estaba con otros hombres". Asimismo, la conductora de televisión sostuvo que la figura argentina actualmente no se encuentra interesada en la relación con la modelo peruana: "Él asume que no está más enamorado".

Balbiani agregó que otro de los motivos por los que la pareja había concluido su relación eran las tensiones entre las hijas del presentador y la actriz peruana. Según la presentadora: "Marcelo Tinelli dejó a Milett Figueroa ahora, hace un par de días. Parece que hay un quilombo muy grande, Marcelo está asustado porque tiene problemas entre las hijas y Milett".

Pese a que la acusación fue expuesta en televisión nacional argentina sin pruebas que respalden lo mencionado por los presentadores, los protagonistas del rumor aún no han hecho declaraciones públicas para confirmar o desmentir la ruptura, hecho que aumenta las sospechas del chisme.

Milett Figueroa recibe visita de reconciliación de Tinelli en Perú

El presentador argentino habría visitado a la personalidad peruana antes de la difusión de los rumores de sus compatriotas. Lo que ha sido interpretado como parte de una reconciliación entre ambos, tras un periodo de distancia y mensajes antiguos.

Tras la visibilidad de la relación de la pareja, luego de haberse conocido en el programa argentino Bailando 2023, el compromiso ha atravesado etapas de exposición televisiva, viajes y publicaciones en redes. En esos momentos, los chismes acerca de crisis, rupturas y reconciliaciones entre ambos han circulado de manera repetitiva.

