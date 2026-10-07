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Carlos Cacho sorprende al revelar cuánto costará la pollada en apoyo a 'Chibolín'

Carlos Cacho reveló el precio de la pollada organizada para apoyar a Andrés Hurtado, conocido como 'Chibolín'. Conoce cuánto costará asistir al evento benéfico y que contará un singular show.

Carlos Cacho rompe el silencio y revela cuánto costará la pollada para ayudar a 'Chibolín'
Carlos Cacho rompe el silencio y revela cuánto costará la pollada para ayudar a 'Chibolín'Foto: composición LR
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Una pollada en favor de Andrés Hurtado, conocido como 'Chibolín', se realizará el 28 de octubre en el Barley Bar de Pueblo Libre. La actividad, según informó Carlos 'Cacho', tiene como objetivo reunir fondos para respaldar al exconductor mientras permanece en el penal de Lurigancho.

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Cacho’ precisó que las tarjetas para asistir costarán S/ 100 y explicó que ese precio se debe a que la jornada incluirá un espectáculo en vivo, además de la venta de comida. La expectativa es sumar el apoyo de amigos y personas cercanas al comunicador.

Detalles del evento y precio de las entradas

La pollada se llevará a cabo el 28 de octubre en el Barley Bar, en Pueblo Libre, y reunirá la venta de platos tradicionales con números artísticos. Carlos 'Cacho' explicó el costo de las entradas y sostuvo que el valor responde a la inclusión del show dentro del programa.

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La pollada costará cien soles, porque no solo es la pollada, habrá show y se trata de ayudar”, señaló ‘Cacho’ en una entrevista concedida para el medio Trome. El organizador añadió que la propuesta busca desarrollar una actividad de recaudación que, al mismo tiempo, permita acompañar a Hurtado durante el tiempo que continúa recluido en Lurigancho.

Por ahora no se han dado a conocer los nombres de los artistas ni los horarios de sus presentaciones, aunque la organización indicó que el precio de las tarjetas ya quedó establecido en S/ 100 por persona y que la jornada combinará música con la tradicional comida a la brasa propia de una pollada.

Confirmación de artistas para la pollada en apoyo a Chibolín

Carlos Cacho afirmó que ya existe una primera lista de 20 artistas confirmados y que la convocatoria nace de la necesidad de apoyo económico que enfrenta el exconductor. “Sí, ya tengo una lista de veinte artistas confirmados. Vamos a apoyar, sé qué es pasar por este tipo de situaciones. Es muy doloroso, hay que ponernos la mano en el corazón”, expresó al medio mencionado.

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La iniciativa tomó impulso luego de unas declaraciones del propio Cacho en el podcast 'Nadie se salva', donde advirtió sobre las complicaciones económicas de Hurtado mientras cumple la detención. “Cuando una persona ya no tiene para comprarse su almuerzo, está a punto de comer de la paila. Andrés necesita dinero, ya no puede más y por eso vamos a ayudarlo”, sostuvo el maquillador en esa intervención, según informó la organización.

La propuesta busca reunir a personas próximas al exconductor para cubrir gastos básicos durante su reclusión y brindarle apoyo moral. Hasta ahora, la organización no ha detallado la logística de venta de tarjetas ni ha confirmado si habrá puntos de venta anticipada; esos datos, indicó, se comunicarán más adelante.

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