Modelo Valery Revello sufre grave accidente a solo pocas semanas de dar a luz: “Explotó todo”

A pocas semanas de convertirse en madre nuevamente, Valery Revello sufrió un aparatoso accidente dentro de su casa. La modelo e influencer peruana reveló que un pesado espejo cayó de manera inesperada cuando su hija, Cata, se encontraba detrás, por lo que reaccionó rápidamente para evitar que la menor resultara lastimada.

Por esa razón, la ojiverde de 31 años colocó su pierna para detener el objeto y terminó recibiendo el fuerte impacto en la parte de la canilla. El espejo se rompió al caer y varios pedazos de vidrio salieron volando. La creadora de contenido terminó con cortes, hematomas y fuertes molestias en la zona afectada. Pero, además, la gran preocupación es si esto pondría en peligro su embarazo.

Según relató en sus historias de Instagram, el dolor fue tan intenso que permaneció llorando durante casi una hora. Además, mostró una imagen para evidenciar cómo quedó su pierna después del fuerte accidente.

Valery Revello habla tras sufrir accidente al proteger a su hija

"Cata se metió atrás del espejo y lo tiró. Y yo fui corriendo solamente para salvarla", señaló Valery Revello al narrar lo ocurrido en sus historias de Instagram. "Fue terrible, pero ya pasó y todo está bien. Lección aprendida con los espejos; obviamente, explotó todo y, gracias a Dios, no le cayó ningún vidrio ni a ella ni a mí", explicó la modelo.

Además, la expareja del futbolista Sergio Peña manifestó que, si no colocaba su pierna, los vidrios del espejo la hubieran dañado a ella y a su pequeña. "Si no hubiera puesto la canilla, fijo la explotación de vidrios iba a ser más fuerte, pero el instinto de madre es poderoso. Igual Cata estaba atrás del espejo, pero mi instinto corrió hacia ella", explicó la influencer.

Valery Revello temió por la integridad de su bebé tras accidente

La preocupación de Valery Revello aumentó debido a que se encuentra en las últimas semanas de su embarazo. Además de lidiar con las heridas en la pierna, comenzó a preguntarse si el impacto y el estrés que experimentó podían haber afectado de alguna manera a su bebé que está por nacer.

Finalmente, la modelo reveló que consultó con su doctora para conocer si existía algún riesgo para la gestación. Según contó, la especialista la tranquilizó y le aseguró que lo ocurrido no había afectado al bebé. "Estaba preocupada si su bebé sentía su dolor, pero mi doctora ya me dijo que nada que ver", finalizó.