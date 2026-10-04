Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Espectáculos

Modelo Valery Revello sufre grave accidente a solo pocas semanas de dar a luz: “Explotó todo”

Valery Revello expresó su preocupación por que el accidente pudiera afectar su embarazo, luego de arriesgar su integridad al intentar salvar a su hija

Valery Revello es una de las influencers más populares en Perú. Foto: Composición LR/Instagram.
Valery Revello es una de las influencers más populares en Perú. Foto: Composición LR/Instagram.
Por
google iconLa República en Google

A pocas semanas de convertirse en madre nuevamente, Valery Revello sufrió un aparatoso accidente dentro de su casa. La modelo e influencer peruana reveló que un pesado espejo cayó de manera inesperada cuando su hija, Cata, se encontraba detrás, por lo que reaccionó rápidamente para evitar que la menor resultara lastimada.

Por esa razón, la ojiverde de 31 años colocó su pierna para detener el objeto y terminó recibiendo el fuerte impacto en la parte de la canilla. El espejo se rompió al caer y varios pedazos de vidrio salieron volando. La creadora de contenido terminó con cortes, hematomas y fuertes molestias en la zona afectada. Pero, además, la gran preocupación es si esto pondría en peligro su embarazo.

Según relató en sus historias de Instagram, el dolor fue tan intenso que permaneció llorando durante casi una hora. Además, mostró una imagen para evidenciar cómo quedó su pierna después del fuerte accidente.

Puedes ver

Valery Revello impacta al regalar exclusiva camioneta a su hija de siete años y da conmovedor mensaje: “Soñé con tener todo para ti”

lr.pe

Valery Revello habla tras sufrir accidente al proteger a su hija

"Cata se metió atrás del espejo y lo tiró. Y yo fui corriendo solamente para salvarla", señaló Valery Revello al narrar lo ocurrido en sus historias de Instagram. "Fue terrible, pero ya pasó y todo está bien. Lección aprendida con los espejos; obviamente, explotó todo y, gracias a Dios, no le cayó ningún vidrio ni a ella ni a mí", explicó la modelo.

Además, la expareja del futbolista Sergio Peña manifestó que, si no colocaba su pierna, los vidrios del espejo la hubieran dañado a ella y a su pequeña. "Si no hubiera puesto la canilla, fijo la explotación de vidrios iba a ser más fuerte, pero el instinto de madre es poderoso. Igual Cata estaba atrás del espejo, pero mi instinto corrió hacia ella", explicó la influencer.

Puedes ver

Modelo Valery Revello preocupa al lanzar alarmante mensaje sobre su embarazo: “Quien nos quiere de verdad”

lr.pe

Valery Revello temió por la integridad de su bebé tras accidente

La preocupación de Valery Revello aumentó debido a que se encuentra en las últimas semanas de su embarazo. Además de lidiar con las heridas en la pierna, comenzó a preguntarse si el impacto y el estrés que experimentó podían haber afectado de alguna manera a su bebé que está por nacer.

Finalmente, la modelo reveló que consultó con su doctora para conocer si existía algún riesgo para la gestación. Según contó, la especialista la tranquilizó y le aseguró que lo ocurrido no había afectado al bebé. "Estaba preocupada si su bebé sentía su dolor, pero mi doctora ya me dijo que nada que ver", finalizó.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del domingo 4 de octubre de 2026

Por Carlin | 4 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 3 de octubre de 2026

Por Carlin | 3 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 2 de octubre de 2026

Por Carlin | 2 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Modelo Valery Revello sufre grave accidente a solo pocas semanas de dar a luz: “Explotó todo”

Portugal vs Noruega EN VIVO: minuto a minuto del partido por la UEFA Nations League 2026 vía ESPN

¿Hasta qué hora puedes votar? ONPE recuerda la hora límite y las multas por no sufragar

Espectáculos

Angie Arizaga deja en shock a todos al anunciar nuevo integrante en su familia y mostrar ecografía: "Mateito quiso ser el primero en darles la noticia"

Christian Domínguez impacta al raparse el cabello y desata revuelo con su nueva imagen

Verónica Linares bromea a Federico Salazar por su edad en cobertura de las Elecciones 2026: “Pronto ya no vas a tener que votar”

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

EN VIVO Elecciones Municipales y Regionales 2026: sigue minuto a minuto las votaciones en Lima y regiones del Perú

López Aliaga no promete completar su mandato si asume como alcalde: "En cuatro años pasan muchas cosas"

Ministerio Público: Hay 33 detenidos y 153 ocurrencias