Poder Judicial rechaza pedido de Jefferson Farfán para encarcelar a Magaly Medina, pero advierte a conductora Magaly Medina evita, por ahora, volver a prisión tras el rechazo del Poder Judicial a la solicitud de Jefferson Farfán sobre su servicio comunitario. Sin embargo, también recibió contundente advertencia.

Magaly Medina evitó, al menos por ahora, volver a enfrentar una posible condena efectiva de prisión. El Poder Judicial declaró improcedente el pedido presentado por Jefferson Farfán, quien buscaba que la conductora perdiera el beneficio de las jornadas de servicio comunitario tras denunciar presuntos incumplimientos.

Aunque la decisión favorece a la figura de ATV, la resolución también deja un mensaje claro. El juzgado advirtió que cualquier falta futura podría abrir la puerta a la revocatoria de la conversión de la pena y derivar en su ingreso a un establecimiento penitenciario.

Poder Judicial rechaza pedido de Jefferson Farfán contra Magaly Medina

Según informó Infobae, la defensa de Farfán presentó fotografías y videos para sustentar que Magaly no habría cumplido correctamente con las jornadas programadas los días 7, 8, 14, 15, 21 y 22 de abril de este año. Incluso, uno de los principales cuestionamientos apuntaba a que el 8 de abril la ‘Urraca’ habría permanecido apenas unos minutos en la parroquia donde debía realizar sus labores sociales.

No obstante, el Juzgado concluyó que ese material tenía naturaleza de prueba privada, ya que fue elaborado por particulares sin participación de una autoridad competente. Por ese motivo, decidió otorgar mayor valor a los informes emitidos por la Oficina de Medio Libre del INPE, documentos oficiales que cuentan con presunción de veracidad.

Magaly Medina recibe fuerte advertencia de las autoridades

Los reportes revisados por las autoridades señalan que la conductora sí asistió a las jornadas de los días 7, 14, 15, 21 y 22 de abril. Respecto al 8 de abril, quedó registrado que acudió al lugar asignado, aunque comunicó que no permanecería durante toda la jornada.

La resolución también abordó otras ausencias observadas por la defensa de la ‘Foquita’. El INPE certificó inasistencias los días 28 y 29 de abril, así como el 19 y 20 de mayo; sin embargo, el Juzgado tomó en cuenta que Magaly informó oportunamente sobre viajes al extranjero, por lo que dichas faltas fueron consideradas justificadas. Además, la magistrada Sandra Mori destacó que no existe evidencia suficiente para afirmar que abandonó de forma definitiva sus obligaciones y se resaltó que mantiene "voluntad de cumplimiento".

Aun así, la advertencia judicial fue categórica. En la resolución se dispone que Medina y Patrick Llamo Aquezolo —productor de ‘Magaly TV, la firme’ que también fue sentenciado— deben realizar "estrictamente" las jornadas de prestación de servicios a la comunidad. Asimismo, se precisa que, de producirse incumplimientos, "se hará efectivo el apercibimiento expreso de revocar la conversión de la pena y hacerla efectiva, ordenándose su ingreso al establecimiento penitenciario que corresponda".

El caso tiene su origen en la difusión de imágenes del inmueble de Jefferson Farfán en 2019 durante su relación con Yahaira Plasencia. A raíz de ese proceso, la conductora fue condenada por violación a la intimidad. Con esta nueva decisión, evita regresar a prisión, pero queda bajo la advertencia expresa de que cualquier falta podría cambiar radicalmente su situación judicial.