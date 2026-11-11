Kenji Fujimori aclara por primera vez si su padre Alberto Fujimori agredió a su madre Susana Higuchi: “Es parte de la bronca del divorcio” Susana Higuchi, madre de Kenji Fujimori, denunció años atrás que fue electrocutada y agredida durante el gobierno de su exesposo, Alberto Fujimori.

Kenji Fujimori se presentó en el programa de entrevistas de Andrea Llosa, 'La Capilla', que se emite por YouTube. Durante la conversación, el influencer habló por primera vez sobre las presuntas descargas eléctricas y agresiones que su madre, Susana Higuchi, denunció haber sufrido por parte de su exesposo, Alberto Fujimori, durante su gobierno en los años 90.

Ante la pregunta sobre este episodio, el hermano de Keiko Fujimori decidió dar su versión y aseguró que los hechos no habrían ocurrido. Según sus declaraciones, las acusaciones formaron parte de los enfrentamientos verbales entre sus padres durante el proceso de divorcio. "Es parte de la bronca del divorcio", respondió Kenji de manera seria.

Kenji Fujimori niega que Alberto Fujimori haya agredido a Susana Higuchi

Andrea Llosa sostuvo una extensa conversación con Kenji Fujimori, en la que uno de los temas que más llamó la atención fue la denuncia de Susana Higuchi sobre las presuntas agresiones que aseguró recibir por parte de Alberto Fujimori. "¿Esto del rollo que decían que tu papá pasaba corriente a tu mamá es verdad o mentira?", consultó la exconductora de ATV.

Ante la pregunta, el influencer aclaró que era mentira y que, de haber presenciado algún tipo de maltrato contra su madre, él y sus hermanos habrían intervenido inmediatamente. "De ese tema abren una carpeta fiscal donde nosotros tuvimos que ir a declarar. Y si nosotros como hijos hubiéramos visto cualquier caso de abuso físico, psicológico, obviamente hubiéramos parchado al toque", explicó.

"Pero no, eso es parte de la bronca del divorcio, del dime y diretes. Como era un divorcio público, mediático, uno decía cosas. (¿Y por qué tu mamá crees que lo dijo?) No sé (nunca se lo pregunté); es propio de una bronca de divorcio. Puede ser (que lo haya dicho de cólera)", afirmó el excongresista Kenji Fujimori.

La vez que Susana Higuchi aseguró que fue electrocutada por Alberto Fujimori

Después de divorciarse de Alberto Fujimori y denunciar actos de corrupción en 1994, Susana Higuchi aseguró que fue secuestrada y retenida en los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) en el Pentagonito.

Según su testimonio, ante comisiones del Congreso, la exprimera dama afirmó que fue sometida a descargas eléctricas que le dejaron quemaduras en el cuerpo. También denunció haber recibido golpes e inyección de sedantes.

Sin embargo, no se llegó a determinar de manera concluyente si todos los hechos señalados por Higuchi ocurrieron tal como describió. Lo que sí se corroboró fue que los sótanos del SIE fueron utilizados para realizar detenciones y torturas durante esos años.