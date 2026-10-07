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Sheyla Rojas enfrenta a su amiga Magaly Medina tras burlas por su relación con Joaquín Ramírez: “Que se preocupe de sus problemas”

Influencer Sheyla Rojas se cansó de callar y le dice de todo a Magaly Medina por cuestionar su relación con el excongresista Joaquín Ramírez.

Sheyla Rojas y Magaly Medina son amigas de varios años. Foto: Composición LR/Instagram.
Sheyla Rojas y Magaly Medina son amigas de varios años. Foto: Composición LR/Instagram.
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Sheyla Rojas decidió responder a las críticas por su relación con Joaquín Ramírez, luego de que su amiga Magaly Medina cuestionara su romance en su programa de ATV. La conductora puso en duda la relación y señaló que podría tratarse de un acuerdo para que la modelo facture.

Frente a esto, la rubia no calló más y le respondió fuertemente a través de TikTok. "Que se preocupe de sus problemas", escribió la influencer. Además, se pronunció sobre el resultado de las Elecciones Regionales de Cajamarca, en las que su pareja no logró ganar. Ella agradeció el cariño que recibió durante la campaña y aseguró que se queda con los buenos momentos que vivió en esa etapa.

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Sheyla Rojas encara a Magaly Medina por burlarse de su relación con Joaquín Ramírez

Sheyla Rojas no dejó pasar los comentarios de Magaly Medina sobre su relación con Joaquín Ramírez y decidió responderle públicamente. "Ella está más pendiente de lo que haré o no. Que se preocupe por sus problemas. No se ganó y ni modo, la vida sigue."

La modelo también agradeció las muestras de cariño que recibió durante ese periodo. Aunque el excongresista no obtuvo la victoria, Sheyla aseguró que se queda con el respaldo de la gente y con los recuerdos que dejó esta experiencia.

"Nos quedamos con la linda experiencia y agradecidas con el cariño de la gente. Si siempre se ganara, todo sería fácil. Ahora tocó perder, pero nada ni nadie nos quitará todo lo vivido", escribió la rubia.

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Sheyla Rojas revela los sacrificios que hizo para estar con Joaquín Ramírez

Sheyla Rojas también decidió responder a quienes cuestionan su romance con Joaquín Ramírez y ponen en duda su felicidad. La modelo dejó claro que sus decisiones dentro de la relación han sido personales y que nunca permaneció en una situación que la hiciera sentir mal.

Como parte de su respuesta, la creadora de contenido contó que estuvo dispuesta a dejar atrás algunas comodidades que tenía antes de iniciar esta etapa. Para ella, lo más importante ha sido sentirse bien con la vida que lleva actualmente, más allá de las opiniones que puedan surgir sobre su relación.

"Si tanto está pendiente de mi relación, que si sigo o no, que si es real o no, yo jamás aguanté cosas. Hasta dejé todos los lujos que tenía y no me importó. Mientras yo esté feliz, así diga o haga lo que haga, estoy feliz. Es lo importante", manifestó Sheyla Rojas.

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