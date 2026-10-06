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Carlos Cacho asegura que Andrés Hurtado se quedó sin dinero al estar en prisión y expone su situación

Las declaraciones de Carlos Cacho sorprenden tras la vida de lujos que mostró Andrés Hurtado en televisión. La Fiscalía solicitó 30 años de prisión para el recordado 'Chibolín'.

Andrés Hurtado ingresó al penal de Lurigancho en 2024.
Andrés Hurtado ingresó al penal de Lurigancho en 2024.Foto: composición LR/Nadie Sabe
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La situación de Andrés Hurtado vuelve a generar comentarios luego de que uno de sus amigos más cercanos, Carlos Cacho, se pronunciara públicamente sobre el momento que estaría atravesando el exconductor de televisión, quien, desde que ingresó al penal de Lurigancho en 2024, ha tenido apariciones esporádicas en los medios mientras afronta el proceso judicial que pesa en su contra.

En medio de ese escenario, el maquillador sorprendió al revelar detalles sobre la supuesta condición económica del recordado ‘Chibolín’. Cacho aseguró que el paso del tiempo en prisión habría afectado seriamente las finanzas del exanimador y se mostró dispuesto a apoyarlo junto a otras personas de su entorno cercano.

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Carlos Cacho asegura que ‘Chibolín’ se quedó sin dinero

Durante una entrevista para el canal de YouTube ‘Nadie Sabe’, Carlos Cacho afirmó que la permanencia de Hurtado en el centro penitenciario ha tenido consecuencias directas en sus recursos económicos. Al referirse a la realidad que, según él, enfrenta actualmente su amigo, el estilista sostuvo: “Tanto tiempo ahí la plata se acaba. No tiene dinero y está pasando momentos muy complicados económicamente”.

Más adelante, el conductor describió con mayor crudeza el panorama de ‘Chibolín’ y aseguró que necesita apoyo para cubrir necesidades básicas dentro del penal. En ese contexto, señaló: “Cuando una persona ya no tiene para comprarse su almuerzo, está a punto de comer de la paila. Andrés necesita dinero, ya no puede más”.

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Las declaraciones llamaron la atención por el contraste con la imagen que Andrés Hurtado proyectó durante años en televisión, marcada por los lujos y la ostentación. Hoy permanece recluido en el penal de Lurigancho mientras es investigado por presunto tráfico de influencias, cohecho y lavado de activos y la Fiscalía solicita 30 años de prisión en su contra.

Por su parte, Cacho aseguró que buscará reunir a amigos cercanos para brindarle respaldo económico, convencido de que el exanimador atraviesa uno de los momentos más difíciles desde que fue privado de su libertad.

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