Melissa Klug dedica emotivo mensaje a Samahara Lobatón por sus 25 años: “De mis más grandes dolores de cabeza” Melissa Klug sorprendió en redes con una dedicatoria a Samahara Lobatón por su cumpleaños 25. La 'Blanca de Chucuito' celebró a su hija y a sus tres nietos en medio de un delicado momento familiar.

Melissa Klug festejó en redes el cumpleaños número 25 de Samahara Lobatón, celebrado el último viernes 20 de noviembre. Además, la empresaria agradeció con humor a la influencer por haberle dado a sus tres nietos: Xianna, Ainara y Asael. "¡Feliz cumpleaños a mi segundo amor, una de mis más grandes dolores de cabeza! Gracias por regalarme lo más maravilloso de tu ser, mis 3 nietos", escribió en Instagram.

La publicación de la popular Blanca de Chucuito cobró relevancia debido a la compleja situación que enfrenta su entorno cercano. Pese a ello, la actual pareja de Jesús Barco cerró su saludo enfocándose en el bienestar de su hija: "Deseo que la vida te regale infinitas razones para sonreír, que Dios ilumine cada uno de tus pasos y que nunca te falten salud, amor y sueños por cumplir".

La Blanca de Chucuito le agradece a su hija por darle vida a sus tres nietos. Composición LR. Instagram

Así celebró Samahara Lobatón sus 25 años junto a Renato Rossini Jr. y Pablo Heredia

La reciente ex chica reality compartió en su cuenta de Instagram diversas postales de su festejo bajo la descripción "25 primaveras". La joven conmemoró un año más de vida rodeada de sus seres queridos y figuras del espectáculo local como Pablo Heredia, quien le dedicó un afectuoso mensaje en sus plataformas digitales.

Asimismo, la cercanía entre Lobatón y Rossini Jr. durante la celebración volvió a despertar el interés de los seguidores, debido a las últimas controversias protagonizadas entre la propia influencer junto al padre de su actual pareja, quien la habría desairado en una transmisión de TikTok.

El delicado momento familiar que atraviesa Melissa Klug tras la revelación de su hija

El emotivo saludo de cumpleaños llegó días después de que la apodada 'Chica de los realitys cancelados' pusiera fin a las especulaciones sobre el difícil episodio que atraviesa su mamá. Durante su paso por el podcast Q' Bochinche, la joven aclaró que el mal momento responde a un asunto de salud que involucra a un integrante de su entorno.

La hija de Abel Lobatón destacó la entereza con la que la empresaria afronta esta etapa. "Todo está bien, es un tema interno de mi familia. No es mi mamá. Estamos orando mucho y unidos como familia. Es un tema de salud. Mi mamá es una mujer muy fuerte; ella sabe que yo la amo mucho por la fortaleza que ha demostrado estas semanas", puntualizó.