Juan Manuel Vargas celebró sus 43 años con una gran fiesta en La Molina, donde se reunió con su esposa Blanca Rodríguez, junto a sus amigos cercanos y varios excompañeros de su etapa como futbolista. El festejo del exjugador de la selección peruana estuvo acompañado por orquestas, baile y momentos que llamaron la atención de los asistentes.

Uno de los protagonistas de la noche fue Luis 'Cuto' Guadalupe, quien compartió con el cumpleañero y terminó participando en un particular desafío de baile. El encuentro entre ambos exfutbolistas generó aplausos durante la celebración, en una jornada en la que el 'Loco' Vargas disfrutó de la compañía de personas con las que mantiene una estrecha amistad.

El momento más especial del 'Loco' durante su noche

La celebración tuvo uno de sus momentos más emotivos cuando el exjugador de Universitario de Deportes y Blanca Rodríguez salieron juntos a la pista de baile. La pareja inauguró la jornada al ritmo de 'La cita', canción de salsa interpretada por Galy Galeano, mientras algunos de los invitados se acercaban para acompañarlos durante la presentación.

La fiesta tomó un giro más divertido con la aparición de 'Cuto' Guadalupe en la pista. El exdefensor, reconocido por su personalidad, aceptó el reto de enfrentarse al 'Loco' Vargas en una improvisada competencia. Los asistentes reaccionaron con risas ante el duelo, que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la celebración.

La música estuvo a cargo de la agrupación de Masiel Málaga, una de las propuestas musicales vinculadas a las preferencias del exdeportista. Durante la noche, la cantante interpretó 'Cuando se ama', tema que fue solicitado especialmente por Vargas para acompañar la celebración de sus cuarenta y tres años.

Los famosos que hicieron acto de presencia en la fiesta del 'Loco' Vargas

La reunión contó con la presencia de reconocidas figuras vinculadas al entorno deportivo y personal de Juan Manuel Vargas. Entre los invitados estuvo José Luis 'Puma' Carranza, excapitán de Universitario. También Kenji Fujimori, quien mantiene una amistad con el exfutbolista a partir de su participación en el podcast 'La Parrilla del Loco'.

La presencia de estas personalidades convirtió el cumpleaños en una reunión que combinó fútbol, música y entretenimiento. Vargas compartió la fecha con personas que han formado parte de distintas etapas de su vida, mientras que el 'Cuto' Guadalupe terminó aportando uno de los momentos más llamativos de la noche.