Don Omar emociona a sus fans al anunciar que tendrá nuevas fechas para su gira en Latinoamérica tras sold out: “Les prometo…” Don Omar agradece a sus fans de Latinoamérica y Centroamérica por agotar entradas para sus conciertos de 2027 en tiempo récord, una grata sorpresa.

El cantante William Omar Landrón Rivera, conocido artísticamente como Don Omar, se mostró agradecido con sus fans de Latinoamérica y Centroamérica por agotar las entradas para sus conciertos programados para 2027. El artista puertorriqueño aseguró que fue una sorpresa que varios de sus shows programados para el próximo año se convirtieran en sold out, por lo que buscará la forma de ampliar su gira.

Luego de que el jueves 19 de noviembre se pusieran a la venta las entradas para los conciertos que ofrecerá a partir de octubre de 2027 en Perú y en otros países del continente, Don Omar no se imaginó que sus fans iban a arrasar con la venta de entradas en tiempo récord. "Hoy es un día muy especial… A toda mi gente de Latinoamérica, gracias.", expresó durante un live en sus redes sociales.

Don Omar anuncia nuevas fechas para su gira 2027

Don Omar, quien tiene planeado volver a Perú el próximo 28 de octubre en el Estadio Nacional, aseguró que en los próximos días tendrá noticias con respecto a las nuevas fechas de su gira por Latinoamérica.

"Me están pidiendo que abramos nuevas fechas en casi todas las ciudades. Yo les prometo que en recompensa y por el respeto que tengo a lo que ustedes hicieron el día de hoy, me regreso a hablar con todos esos promotores y a buscar la forma de que en los próximos 7 días, pueda tener más información de las nuevas fechas que vamos a estar abriendo para ustedes", indicó Don Omar.

"Don Omar, por favor, será mi regalo de cumpleaños, otra fecha en Lima", "He llorado como niña porque me abrió la página y no sé cómo se salió después, quedé de 52 mil y cuando entré, ya estaba agotado", "Perú nueva fecha, pero máximo dos entradas por persona. Y no compren a revendedores", "Sí, por favor, en Perú mas fechas" y "¿Cómo que 7 días? No seas así, no eleves mi cortisol"; fueron algunos comentarios de sus seguidores.