Cachaza celebra la llegada de su bebé con emotivo mensaje y conmueve en redes: “Nuestros días tienen una nueva magia” Cachaza celebró el nacimiento de su primer hijo, Asher, junto a su esposo André Bankoff. La influencer brasileña compartió tiernas fotos en redes y una sentida dedicatoria sobre su nueva etapa.

Carol Reali, Cachaza, dio la bienvenida a su recién nacido con una serie de fotos y un conmovedor mensaje. La exintegrante de 'Esto es guerra' se convirtió en madre el pasado 8 de noviembre tras el nacimiento de su primer hijo, Asher, fruto de su relación con el modelo André Bankoff.

La influencer brasileña compartió en una publicación de Facebook un conjunto de imágenes en donde se le puede apreciar junto a su esposo cuidando a su infante. Asimismo, una enternecedora dedicatoria acompaña a las fotografías del post, donde la ex chica reality menciona cómo ha cambiado su vida tras la llegada de su bebé.

Cachaza sorprendo a los usuarios con tiernas fotos de ella junto a su primer hijo. Composición LR. Instagram

¿Cuál es el mensaje que Cachaza le dedicó a su recién nacido?

La ex chica reality manifestó ante los usuarios el amor que tiene hacia su primer hijo con unas tiernas palabras, donde mencionó que tras la llegada de su bebé, tanto la vida de ella como la de su actual pareja han tomado un nuevo significado. Asimismo, señaló que atesorará cada momento de esta nueva etapa.

"Desde que estás aquí, nuestros días tienen una nueva magia, nuestros abrazos un significado diferente y nuestros sueños un motivo más grande. Queremos guardar para siempre cada sonrisa, cada abrazo y cada instante de esta etapa que cambió nuestras vidas para siempre", expresó la brasileña.

Cachaza y su esposo celebran esta nueva etapa junto a su recién nacido. Composición LR. Facebook.

¿Por qué Cachaza decidió nombrar a su hijo Asher?

A pocas semanas de convertirse en madre, la modelo contó que estaba feliz de revelar el nombre que eligieron para su hijo, detallando que sería un nombre religioso. "Estamos muy agradecidos por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es un nombre de origen hebreo, diferente. No es un nombre muy común", comentó la exreality.

Asimismo, reveló que el nombre sería Asher, mencionando su significado en español. "Asher es un nombre lindo, corto, con un significado precioso, que es lo que nos encantó. Significa 'Bendecido de Dios'. Es una bendición en nuestras vidas. Asher es hijo de Jacob. También significa el niño que trae alegría”, añadió la influencer brasileña.