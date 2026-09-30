El cantante, compositor y productor peruano Lotzo estuvo alejado de las redes sociales y de la exposición pública de su música durante cinco años. Sin embargo, ese periodo no significó un retiro definitivo, sino una etapa de formación y crecimiento en la que estudió producción musical, jazz, música clásica y teoría en Berklee College of Music. Durante esos años vivió fuera de Lima y sumó experiencias que terminaron por transformar su manera de concebir la creación artística. Tras graduarse en 2025, se instaló en Miami y decidió retomar su carrera.

Luego de reaparecer en la escena musical con 'Acércate', el artista limeño presenta ahora 'Por ti', un tema que compuso hace cinco años y que forma parte de esta nueva etapa profesional, marcada por los aprendizajes y cambios personales que atravesó durante su tiempo fuera del foco público.

En una reciente entrevista con La República, Lotzo, quien actualmente reside en Miami, recordó su paso por Berklee College of Music, institución que, según contó, cambió su forma de comprender la música y también la manera en que se percibe como artista. Además, compartió detalles sobre 'Por ti', canción escrita años atrás que hoy adquiere un significado distinto dentro de su regreso musical.

El salto a Estados Unidos

Su historia en Estados Unidos significó otro punto de quiebre. Vivir lejos de casa lo enfrentó a nuevas personas, experiencias y, sobre todo, a la necesidad de vivir consigo mismo. Para Lotzo, ese proceso fue tan importante como cualquier aprendizaje musical.

Estar en Estados Unidos le permitió acercarse a personas y experiencias que lo hicieron crecer, pero también experimentar la soledad y descubrir emociones que antes no reconocía en sí mismo. Estas, explica, terminaron inevitablemente entrando en sus canciones.

En ese recorrido apareció uno de los capítulos más importantes de su formación: Berklee College of Music. Su paso por esta institución estadounidense le permitió adquirir herramientas técnicas que hoy considera fundamentales para su trabajo como músico. Pero la experiencia no se limitó a las aulas.

Lotzo recuerda haber tenido profesores de nivel mundial que influyeron tanto en su formación académica como en su crecimiento personal. La exigencia también fue parte del proceso: clases durante la madrugada y jornadas enfrentándose a temperaturas de hasta -18 grados se convirtieron en experiencias que, más allá de la música, lo ayudaron a desarrollar disciplina y perseverancia.

Para él, una de las principales enseñanzas de Berklee fue aprender a entender aquello que sucede musicalmente cuando una canción funciona. La técnica, explica, le permite identificar por qué algo salió bien y volver a construirlo sin depender exclusivamente de la casualidad.

Sin embargo, esa formación técnica no desplazó la parte emocional de su proceso creativo. Lotzo prefiere dejar que la emoción sea el punto de partida y recurrir a sus conocimientos técnicos cuando la inspiración se bloquea. En su propio balance, habla de un 60% de emoción y 40% de técnica.

Lotzo presenta su tema 'Por ti' después de cinco años

Hay canciones que llegan cuando uno todavía no sabe exactamente qué quiere decir. 'Por ti', el nuevo lanzamiento de Lotzo, pertenece a ese grupo. El artista peruano escribió la canción hace cinco años, en una etapa en la que se había alejado de la música y con la intención concreta de llegar a una persona. Nunca logró hacerlo como esperaba. Sin embargo, con el paso del tiempo, aquella historia personal terminó convirtiéndose en una canción abierta a nuevas interpretaciones.

"Una vez que está afuera, ya es suya", sostiene Lotzo al hablar de este lanzamiento. Para él, esa es una de las particularidades más bonitas de hacer música: dejar que cada oyente construya su propia historia a partir de una canción.

Pero 'Por ti' también representa el resultado de varios años de transformación. El tema conserva la esencia del artista, aunque incorpora nuevas influencias que aparecieron durante su recorrido fuera del Perú. Uno de los momentos que reconoce como determinantes fue su estancia de seis meses en Valencia, España, donde desarrolló un vínculo especial con la cultura y la música local. Esa experiencia terminó trasladándose a su sonido, especialmente a través de las guitarras, la producción y una interpretación vocal más rasposa, cercana al Latin pop español.