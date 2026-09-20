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Espectáculos

Samahara Lobatón regresa a las pantallas en un nuevo reality internacional: “De la selva al trono”

Samahara Lobatón regresa a los realities, pero esta vez junto a Renato Rossini Jr en un formato internacional.

Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. se encuentran en un nuevo reality. / Fuente: Composición LR / Instagram
Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. se encuentran en un nuevo reality. / Fuente: Composición LR / Instagram
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Samahara Lobatón fue anunciada como nueva participante del reality 'El Sultanato', según una publicación de la cuenta oficial del programa en Instagram. La influencer se convierte así en la segunda representante peruana confirmada en el formato, después de Renato Rossini Jr.

El anuncio estuvo acompañado por un mensaje promocional: "De la selva al trono. El juego de poder apenas comienza y las reglas están a punto de cambiar. La serpiente dejó su piel y ahora Samahara Lobatón entra a los dominios del imperio".

Este sería el tercer reality de convivencia en el que participa la hija de Melissa Klug, luego de su paso por 'La Prisión de Destino 2' y 'La Granja VIP Perú'. En 'El Sultanato' también participará Renato Rossini Jr., con quien Samahara Lobatón ha sido vinculada sentimentalmente en versiones difundidas en redes sociales. Sin embargo, ambos han señalado públicamente que mantienen una relación de amistad.

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Tras confirmarse su ingreso al programa, Samahara Lobatón compartió la noticia en sus redes sociales y agradeció la oportunidad. "Gracias a Dios por esta nueva oportunidad. Dios me enaltece", escribió.

Por su parte, Renato Rossini Jr. expresó su respaldo a la participación de Samahara al comentar la publicación con un breve mensaje: "Vamos".

'El Sultanato': ¿Cuál es la dinámica de este nuevo reality show? 

'El Sultanato' reunirá a 15 participantes de distintos países, quienes convivirán durante 45 días como parte de un juego de rol. Dentro de la competencia, los participantes asumirán diferentes posiciones de poder, determinadas por los puntos que acumulen semanalmente.

La puntuación dependerá de las dinámicas internas del programa y de las votaciones del público. De acuerdo con el formato presentado por la producción, quien ocupe el rol de mayor poder podrá recibir el título de sultán o sultana y acceder a beneficios dentro de la competencia.

Entre sus facultades estarán obtener inmunidad, salvar a otro participante de una eliminación o incluir a un competidor en la lista de posibles expulsados. El premio para quien gane la competencia todavía no ha sido anunciado.

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