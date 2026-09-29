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Magaly Medina lanza fuerte advertencia a Jefferson Farfán tras revelar cambio de juez en su caso: "No voy a parar"

Luego de que Jefferson Farfán advirtiera sobre presuntas irregularidades en su juicio contra Magaly Medina, la conductora advirtió que irá hasta las últimas consecuencias ya que siente que se han vulnerado sus derechos.

Magaly Medina se mostró incómoda al asegurar que Jefferson Farfán busca mandarla a la cárcel a toda costa. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Magaly Medina se mostró incómoda al asegurar que Jefferson Farfán busca mandarla a la cárcel a toda costa. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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Magaly Medina volvió a pronunciarse sobre la disputa judicial que mantiene con Jefferson Farfán. Durante la edición de su programa de este martes 29 de septiembre, la conductora de espectáculos reaccionó a las recientes declaraciones del exfutbolista, quien dio a conocer un cambio de juez en el proceso que ambos afrontan.

La figura televisiva de ATV no ocultó su molestia y calificó de “indignante” el accionar de la 'Foquita', a quien acusó de buscar que termine en prisión. En ese contexto, reveló que presentó una acción de amparo ante el 9.º Juzgado Constitucional al considerar que sus derechos constitucionales fueron vulnerados durante la controversia judicial.

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Magaly Medina revela que presentó acción de amparo por caso Jefferson Farfán

Durante su programa, Magaly Medina respondió a los cuestionamientos de Jefferson Farfán y se refirió al cambio de juez registrado en el proceso judicial que ambos mantienen. La conductora rechazó la idea de que ella hubiera intervenido para provocar alguna modificación en el caso y explicó que, desde hace casi un año, presentó una demanda de amparo ante el 9.º Juzgado Constitucional.

Magaly Medina dedicó varios minutos de su programa a Jefferson Farfán.

Magaly Medina dedicó varios minutos de su programa a Jefferson Farfán.

La periodista de 63 años también aseguró que no ha realizado acciones públicas para presionar al Poder Judicial y cuestionó las recientes declaraciones del exseleccionado nacional. "¿Acaso me han visto a mí salir con un comunicado? ¿Me han visto pararme en la puerta de la Junta Nacional de Justicia, ingresar y quejarme?", señaló.

Finalmente, Magaly Medina sostuvo que tanto ella como el conductor de 'Enfocados' cuentan con derechos dentro del proceso judicial y rechazó cualquier intento de presión para obtener una decisión en su contra.

"Todos tenemos derechos constitucionales, Jefferson Farfán. Tú no eres dueño del Palacio de Justicia, no eres el dueño del Poder Judicial", afirmó.

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Magaly Medina advierte que defenderá sus derechos en caso Jefferson Farfán

Magaly Medina aseguró que continuará con las acciones legales que inició en el marco de su disputa judicial con Jefferson Farfán. La conductora cuestionó la actitud del exfutbolista y afirmó que mantiene pendiente una demanda de amparo ante el 9.º Juzgado Constitucional, debido a que considera que durante el proceso se cometieron errores que afectaron sus derechos.

"No sé por qué se siente tan gallito y tan ganador siempre. Ahí estoy yo, esperando en el 9.º Juzgado Constitucional una demanda de amparo que presenté porque considero que el juicio que tuve con Jefferson Farfán tuvo varios errores procesales y que se afectó mi derecho al debido proceso", manifestó en 'Magaly TV, la firme' en vivo.

En esa línea, dejó claro que continuará recurriendo a las instancias correspondientes para defender su posición en el proceso. "Y no voy a parar hasta irme al Tribunal Constitucional en busca de defender mis derechos", sentenció.

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