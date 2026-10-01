Samantha Batallanos llamó nuevamente la atención por los exclusivos viajes que comparte en sus redes sociales. La exreina de belleza contó que sus visitas a destinos como Mykonos, Saint-Tropez e Ibiza están vinculadas con su trabajo como modelo internacional y con acuerdos de contenido gestionados por una agencia europea.

Durante una entrevista con 'América espectáculos', la integrante de 'El Reventonazo' explicó que trabaja con una agencia identificada como '0.7', dedicada a realizar contenido en algunas de las ciudades más exclusivas del mundo. Posteriormente, en una conversación con 'Magaly TV, la firme', detalló que los viajes son financiados por sponsors y que las modelos reciben una remuneración a cambio de participar en las actividades y producir contenido para las marcas.

“Todos tienen el libre albedrío de hacer lo que les plazca”: Samantha Batallanos revela qué puede pasar en los viajes privados

La propia Samantha Batallanos explicó que sus viajes no responden únicamente a una experiencia turística, sino que forman parte de una dinámica laboral vinculada con las redes sociales. Según relató, la agencia europea '0.7' organiza este tipo de experiencias aproximadamente cada dos meses y convoca a modelos internacionales para generar material en destinos considerados exclusivos.

Uno de los destinos que pudo conocer mediante esta modalidad fue Mykonos, una de las islas griegas más conocidas del mar Egeo. La influencer también mencionó otros lugares asociados a este tipo de viajes, entre ellos Saint-Tropez e Ibiza. De acuerdo con su versión, el objetivo principal consiste en participar en experiencias organizadas y producir contenido para las empresas involucradas.

La explicación de Samantha Batallanos también permitió conocer cómo funciona, según su testimonio, el financiamiento de estas experiencias. “Lo financian sponsors, nosotras somos modelos internacionales, nos pagan, viajamos y hacemos contenido, porque tú sabes cómo funcionan las redes sociales”, afirmó durante su conversación con 'Magaly TV, la firme'.

El secreto detrás de los lujosos viajes y la nueva vida de Samantha Batallanos por Europa

Además de explicar el componente laboral de estos viajes, Samantha Batallanos fue consultada sobre la dinámica que puede producirse durante las experiencias privadas a las que asisten modelos y empresarios. Ante las interrogantes sobre la naturaleza de estos encuentros, la influencer puso énfasis en que todas las participantes son adultas y pueden establecer sus propios límites.

“Son personas adultas y todos tienen el libre albedrío de hacer lo que se les plazca”, manifestó al hablar sobre las posibilidades que existen durante estas reuniones. La modelo agregó que, según su experiencia, las participantes se encuentran cuidadas y que cualquier acercamiento adicional depende de la decisión personal de cada una.

“Y si en algún momento una de las chicas quiere compartir algo de más... está totalmente abierta la posibilidad y si no se maneja en friendship, solo compartir”, declaró Samantha Batallanos.

