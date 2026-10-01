TC anula proceso penal contra Lourdes Flores Nano por aportes a campaña del PPC en 2006

El Tribunal Constitucional (TC) anuló el proceso penal contra Lourdes Flores Nano por los aportes que el Partido Popular Cristiano (PPC) recibió para la campaña presidencial de 2006. La decisión dejó sin efecto las investigaciones que seguían contra la excandidata por el presunto delito de lavado de activos.

El caso estuvo relacionado con aportes atribuidos a las constructoras brasileñas Odebrecht y Camargo Correa. Según la imputación fiscal, Flores Nano habría recibido entre US$10.000 y US$15.000 de Odebrecht, además de US$100.000 de Camargo Correa. Este último aporte habría sido canalizado a través del empresario Carlos Neuhaus Tudela.

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La decisión del TC llegó después de que el Poder Judicial ya había ordenado el archivo del caso en primera instancia. En mayo de 2026, el entonces juez Richard Concepción Carhuancho declaró fundada la excepción presentada por Flores Nano. La decisión fue apelada y quedó pendiente de resolución en la Sala de Apelaciones.

El máximo intérprete de la Constitución consideró que la imputación fiscal utilizó una modalidad del delito de lavado de activos que recién fue incorporada a la legislación peruana en noviembre de 2016. Los hechos atribuidos a Flores Nano correspondían a la campaña de 2006, por lo que el tribunal concluyó que no podía aplicarse una norma posterior para sustentar esa acusación.

La mayoría de magistrados también tomó en cuenta el tiempo que llevaba la investigación. Según la resolución, el caso acumulaba siete años y dos meses solo entre las etapas preliminar y preparatoria. El TC sostuvo que correspondía resolver la controversia para evitar que Flores Nano continuara sometida a un proceso penal cuya base legal consideró inválida.