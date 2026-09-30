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Korina Rivadeneira se ‘despide’ de Mario Hart con contundente mensaje que luego borró: “Lo intentamos”

La venezolana Korina Rivadeneira expresó sus sentimientos hacia su expareja Mario Hart en redes sociales, pero luego eliminó su mensaje, arrepentida.  

Mario Hart y Korina Rivadeneira estuvieron juntos por casi 9 años. Foto: Composición LR/Instagram.
Mario Hart y Korina Rivadeneira estuvieron juntos por casi 9 años. Foto: Composición LR/Instagram.
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Korina Rivadeneira y Mario Hart vuelven a generar polémica en redes sociales luego de que la modelo dejara un mensaje en una publicación de su expareja. Sin embargo, a los minutos, arrepentida de exponer sus sentimientos públicamente, decidió eliminarlo.

Algunos usuarios lograron capturar el mensaje de la venezolana antes de ser borrado y lo hicieron viral. Por el contenido de sus palabras, varios cibernautas interpretaron el comentario como una despedida de Korina al padre de sus hijos. "Gracias, lo intentamos. Que te vaya bonito siempre", se pudo leer en la publicación.

Korina Rivadeneira y el mensaje que le dejó a Mario Hart en redes sociales. Foto: Willax.

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Mario Hart compartió en sus redes sociales el videoclip de su nueva canción, con lo que marca su regreso a la música y apuesta por la cumbia. La letra de la canción narra sobre el fin de un romance y los intentos fallidos de salvar la relación, lo que muchos asociaron a su ruptura con Korina Rivadeneira y se lo hicieron saber en la caja de comentarios.

Sin embargo, entre los numerosos mensajes que recibió el piloto, uno llamó la atención: el mensaje que le dejó su exnovia y madre de sus dos hijos. "Gracias, lo intentamos. Que te vaya bonito siempre", escribió la modelo, acompañando sus palabras con emojis de corazones.

El comentario generó un sinfín de interpretaciones entre los usuarios; no obstante, la modelo decidió eliminarlo minutos después de haberlo publicado.

Hasta el momento, ni Mario Hart ni Korina Rivadeneira se han pronunciado sobre el significado del mensaje ni sobre los motivos por los que fue eliminado.

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¿Por qué terminaron Korina Rivadeneira y Mario Hart?

Korina Rivadeneira y Mario Hart mantuvieron una relación de casi nueve años. La pareja incluso contrajo matrimonio en 2017, aunque posteriormente el vínculo fue anulado por un problema relacionado con la documentación. Fruto de su amor tuvieron dos hijos.

Según lo que ambos han contado en distintas ocasiones, la separación se produjo por el desgaste de la relación y las diferencias que surgieron con el tiempo. La venezolana también reveló que fue Mario Hart quien tomó la decisión de ponerle fin a su romance.  

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