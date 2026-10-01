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Planes de gobierno y hojas de vida Elecciones 2026: guía para buscar candidatos por distrito y región en el JNE

Además, el JNE ofrece la Plataforma Electoral para consultar expedientes, situación administrativa de las candidaturas y materiales educativos relacionados con los comicios del 4 de octubre.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) habilitó plataformas digitales para consultar información de candidatos a las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Información como hojas de vida y planes de gobierno está disponible.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) habilitó plataformas digitales para consultar información de candidatos a las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Información como hojas de vida y planes de gobierno está disponible.Foto: Andina
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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) habilitó distintas plataformas digitales para que los ciudadanos consulten información sobre los candidatos. Allí se pueden revisar hojas de vida, planes de gobierno y el estado administrativo de las postulaciones durante las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

La consulta puede realizarse según el distrito, provincia y departamento, mediante el número de DNI o utilizando el nombre de un candidato. El JNE también cuenta con herramientas para revisar expedientes electorales, actividades de fiscalización y materiales educativos relacionados con los comicios del domingo 4 de octubre, de 7.00 a. m. a 5.00 p. m.

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Cómo consultar las hojas de vida y planes de gobierno de los candidatos en el JNE

Para conocer la información de los postulantes a las Elecciones 2026 mediante Voto Informado, se puede seguir este procedimiento:

  1. Ingresa a Voto Informado. Accede a la plataforma del JNE destinada a concentrar información sobre candidatos y organizaciones políticas.
  2. Selecciona el método de búsqueda. El sistema permite consultar mediante el número de DNI o realizar una búsqueda según la ubicación electoral.
  3. Busca con tu DNI. Al ingresar el documento, la plataforma identifica el distrito electoral correspondiente. Según la información proporcionada, el sistema no almacena los datos personales utilizados para esta consulta.
  4. Elige tu ubicación electoral. Si no utilizas el DNI, selecciona de manera manual el departamento, la provincia y el distrito. También existe un mapa interactivo para seleccionar directamente la zona.
  5. Selecciona al candidato. Una vez realizada la búsqueda, podrás ingresar al perfil del postulante para revisar la información disponible.
  6. Revisa su hoja de vida. El perfil permite consultar datos sobre experiencia laboral, formación académica, ingresos, bienes declarados y sentencias judiciales vigentes o pasadas.
  7. Consulta el plan de gobierno. También puedes acceder al documento completo presentado por la organización política y a un formato resumido de sus propuestas en áreas como salud, seguridad y economía local.
  8. Descarga la cartilla electoral. Voto Informado cuenta con cartillas educativas de las ERM 2026 en formato PDF, organizadas según el departamento. Estos documentos detallan las autoridades que serán elegidas en cada zona.
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¿Cómo verificar el estado de inscripción y seguimiento de candidatos en las Elecciones 2026?

La Plataforma Electoral del JNE permite realizar una consulta diferente: conocer la situación administrativa de las candidaturas y revisar los expedientes correspondientes.

Para hacerlo, sigue estos pasos:

  1. Ingresa a la Plataforma Electoral del JNE. Esta herramienta reúne los expedientes relacionados con la inscripción de candidatos y listas electorales.
  2. Accede a la búsqueda avanzada. La consulta permite localizar a un postulante mediante su nombre o utilizando el número de expediente asignado por el Jurado Electoral Especial (JEE).
  3. Identifica el estado del candidato. El sistema utiliza distintas categorías para mostrar la situación de cada postulación.
  4. Consulta las categorías electorales. “Admitido” identifica a una lista que cumple los requisitos y pasa al periodo público de tachas, mientras que “inscrito” corresponde a un candidato oficialmente validado en la carrera electoral.
  5. Revisa las observaciones. Las categorías “inadmisible” e “improcedente” corresponden a situaciones en las que existen observaciones o rechazos dentro del procedimiento electoral.
  6. Verifica si hubo retiro de la candidatura. Los estados “tachado” y “excluido” identifican a postulantes que fueron retirados del proceso por las situaciones contempladas en las normas electorales.
  7. Consulta JNE Fiscaliza. Esta plataforma permite revisar mediante un mapa nacional información sobre fiscalizadores, incidencias reportadas, instalación de mesas y alertas preventivas relacionadas con conflictos electorales.
  8. Revisa los debates del JNE. El organismo también organizó 26 debates descentralizados en capitales de región. Las grabaciones se encuentran disponibles en el canal oficial de JNE Media en YouTube.

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