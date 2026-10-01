Planes de gobierno y hojas de vida Elecciones 2026: guía para buscar candidatos por distrito y región en el JNE

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) habilitó plataformas digitales para consultar información de candidatos a las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Información como hojas de vida y planes de gobierno está disponible.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) habilitó plataformas digitales para consultar información de candidatos a las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Información como hojas de vida y planes de gobierno está disponible. Foto: Andina

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) habilitó distintas plataformas digitales para que los ciudadanos consulten información sobre los candidatos. Allí se pueden revisar hojas de vida, planes de gobierno y el estado administrativo de las postulaciones durante las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

La consulta puede realizarse según el distrito, provincia y departamento, mediante el número de DNI o utilizando el nombre de un candidato. El JNE también cuenta con herramientas para revisar expedientes electorales, actividades de fiscalización y materiales educativos relacionados con los comicios del domingo 4 de octubre, de 7.00 a. m. a 5.00 p. m.

Cómo consultar las hojas de vida y planes de gobierno de los candidatos en el JNE

Para conocer la información de los postulantes a las Elecciones 2026 mediante Voto Informado, se puede seguir este procedimiento:

Ingresa a Voto Informado. Accede a la plataforma del JNE destinada a concentrar información sobre candidatos y organizaciones políticas. Selecciona el método de búsqueda. El sistema permite consultar mediante el número de DNI o realizar una búsqueda según la ubicación electoral. Busca con tu DNI. Al ingresar el documento, la plataforma identifica el distrito electoral correspondiente. Según la información proporcionada, el sistema no almacena los datos personales utilizados para esta consulta. Elige tu ubicación electoral. Si no utilizas el DNI, selecciona de manera manual el departamento, la provincia y el distrito. También existe un mapa interactivo para seleccionar directamente la zona. Selecciona al candidato. Una vez realizada la búsqueda, podrás ingresar al perfil del postulante para revisar la información disponible. Revisa su hoja de vida. El perfil permite consultar datos sobre experiencia laboral, formación académica, ingresos, bienes declarados y sentencias judiciales vigentes o pasadas. Consulta el plan de gobierno. También puedes acceder al documento completo presentado por la organización política y a un formato resumido de sus propuestas en áreas como salud, seguridad y economía local. Descarga la cartilla electoral. Voto Informado cuenta con cartillas educativas de las ERM 2026 en formato PDF, organizadas según el departamento. Estos documentos detallan las autoridades que serán elegidas en cada zona.

¿Cómo verificar el estado de inscripción y seguimiento de candidatos en las Elecciones 2026?

La Plataforma Electoral del JNE permite realizar una consulta diferente: conocer la situación administrativa de las candidaturas y revisar los expedientes correspondientes.

Para hacerlo, sigue estos pasos: