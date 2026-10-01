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Consejo de Prensa Peruana alerta sobre instrumentalización de la justicia para perseguir periodistas

El informe incluye el asesinato de ‘La China’ Polo, las amenazas contra Kenny Yucra (La Lupa), el ataque armado contra el medio La Noticia Clave, la investigación fiscal contra Paolo Benza (La Contra) y una querella contra cinco periodistas en Iquitos.

Consejo de Prensa Peruana alerta sobre instrumentalización de la justicia para perseguir periodistas
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El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) reportó 5 casos de agresiones contra periodistas y medios de comunicación en su informe de libertad de expresión de septiembre. Entre ellos se encuentran el asesinato de ‘La China’ Polo, las amenazas contra Kenny Yucra (La Lupa), el ataque armado contra el medio La Noticia Clave, la investigación fiscal contra Paolo Benza (La Contra) y una querella contra cinco periodistas en Iquitos.

Caso Paolo Benza

Respecto al caso Paolo Benza, director del medio digital La Contra, el CPP alertó que “continúa la instrumentalización de la justicia para perseguir periodistas”. Además, resaltó que por segundo mes consecutivo han reportado la utilización de material creado con IA para perjudicar la imagen y reputación de un periodista.

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Benza fue incluido como investigado en una investigación preparatoria por presunta falsedad genérica y banda criminal contra la empresa de aeronaves Puma Air. Como prueba se tomó en cuenta unas supuestas conversaciones entre el periodista y una empresa competidora para perjudicar a Puma Air.

“Las conversaciones son ridículamente falsas. Nadie habla de esa forma con sus fuentes y, además, son diálogos con personas que jamás en mi vida he sabido que existen”, relató Benza a La República.

Caso ‘La China Polo’

También, mencionan el asesinato de la comunicadora Susy Aponte Polo, conocida como ‘China Polo’, quien fue asesinada de un balazo el 19 de septiembre en la ciudad de Caraz, en la región de Áncash. Aponte postulaba al cargo de gobernadora regional de Áncash al mismo tiempo que conducía un espacio audiovisual de denuncias en redes sociales.

La asociación condenó el asesinato y demandó a la Policía y al Ministerio Público “investigaciones céleres y transparentes que determinen si el crimen estuvo relacionado a su trabajo informativo”. Además, consideran que “el homicidio reproduce ciertos patrones de los casos de los cuatro periodistas asesinados el año pasado”.

También, mencionaron el ataque al medio de comunicación La Noticia Clave, ubicado en Lambayeque.

La redacción fue atacada a balazos por personas desconocidas justo minutos después de que Johnny Namuche, director del medio, terminara una transmisión periodística.

En ese sentido, el CPP recordó que en el norte del país en el 2025 se produjo el asesinato del reportero Fernando Núñez.

Asimismo, el informe menciona que cinco periodistas de Iquitos, en la región Loreto, fueron querellados por una fiscal anticorrupción, lo cual “representa la persecución a la que está sujeta la prensa en diversas regiones del país”.

Debido a que la querella se debe a que los periodistas difundieron una alerta de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), la asociación resaltó que “replicar este tipo de contenidos está protegido bajo la figura legal de reporte fiel, siempre que se limiten a reproducir de manera exacta y neutral información emitida previamente por terceros o fuentes oficiales de interés público”.

Las amenazas contra el periodista y fundador del medio digital La Lupa, Kenny Yucra, también fueron consideradas.

Yucra recibió vía WhatsApp videos que muestran armas con el objetivo de intimidarlo y en los que se difunde la dirección de su casa y se menciona el nombre de su hijo.

“Es precisamente por el caso de Aponte –y los cuatro periodistas asesinados en 2025– que el caso del reportero Kenny Yucra, en Ica, preocupa. En esa región un sicario mató el año pasado al periodista Gastón Medina, también por investigar nexos de la criminalidad con la política local. Esta organización pide garantías para el periodista y su familia”, se lee en el informe.

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