Gianmarco, Grupo 5 y Brunella Torpoco son nominados a los Premios Heat 2026: Karol G y Bad Bunny lideran la lista

Los Premios Heat Latin Music Awards 2026 ya dieron a conocer a sus nominados y tres artistas peruanos aparecen entre los candidatos. Gianmarco, Grupo 5 y Brunella Torpoco buscarán llevarse un reconocimiento en distintas categorías de la ceremonia, que este año tendrá su primera edición en México.

La lista también reúne a grandes figuras de la música latina. Karol G encabeza las nominaciones con 10 candidaturas, seguida por Bad Bunny con nueve. La gala se realizará el 5 de noviembre en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, en Jalisco.

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Gianmarco, Grupo 5 y Brunella Torpoco nominados a los HEAT 2026

Gianmarco competirá en la categoría Compositor del Año, donde comparte nominación con artistas como Edgar Barrera, Cristian Maldonado, Joss Favela, Horacio Palencia, Pablo Preciado, Eden Muñoz, Marcela de la Garza, Elena Rose, Justin Quiles, Leonel García, José Luis Roma y Jorge Drexler.

Por su parte, Grupo 5 aparece en Mejor Artista Tropical. La agrupación peruana competirá con nombres como Carlos Vives, Prince Royce, Romeo Santos, Eddy Herrera, Elvis Crespo, Silvestre Dangond, Fonseca, Corazón Serrano, Olga Tañón, Los Ángeles Azules y Chino & Nacho, entre otros.

En tanto, Brunella Torpoco fue incluida en la categoría Mejor Artista Salsa. La cantante peruana comparte esta lista con figuras como Grupo Niche, Víctor Manuelle, Yiyo Sarante, Luis Enrique, Gilberto Santa Rosa, Marc Anthony, Rubén Blades, Jerry Rivera, Tito Nieves y Óscar D’León.

¿Quiénes serán los conductores de los Premios HEAT 2026?

La ceremonia contará con seis conductores de distintos países. La lista está formada por la dominicana Caroline Aquino, la mexicana Karime Pindter, la venezolana Yohana Vargas, el uruguayo Ignacio Baladán y los colombianos La Segura y Dímelo King.

Los Premios HEAT 2026 se realizarán el 5 de noviembre en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta. La gala será transmitida en vivo a través de LosHeat.tv y será el cierre de la Semana HEAT, que se desarrollará del 31 de octubre al 5 de noviembre en Jalisco.