Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
Entretenimiento

Gianmarco, Grupo 5 y Brunella Torpoco son nominados a los Premios Heat 2026: Karol G y Bad Bunny lideran la lista

Además de los artistas peruanos nominados a los Premios Heat 2026, Ignacio Baladán y su novia, La Segura, también formarán parte del grupo de conductores de la ceremonia.

Los Premios Heat 2026 se realizarán por primera vez en México. Foto: Composición LR/Instagram.
Los Premios Heat 2026 se realizarán por primera vez en México. Foto: Composición LR/Instagram.
Por
google iconLa República en Google

Los Premios Heat Latin Music Awards 2026 ya dieron a conocer a sus nominados y tres artistas peruanos aparecen entre los candidatos. Gianmarco, Grupo 5 y Brunella Torpoco buscarán llevarse un reconocimiento en distintas categorías de la ceremonia, que este año tendrá su primera edición en México.

La lista también reúne a grandes figuras de la música latina. Karol G encabeza las nominaciones con 10 candidaturas, seguida por Bad Bunny con nueve. La gala se realizará el 5 de noviembre en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, en Jalisco.

Video destacado

FASES DE LA LUNA: ¿QUÉ HACER EN CADA UNA PARA APROVECHAR SU ENERGÍA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Puedes ver

Heat Latin Music Awards se mudan a México y tendrán representación peruana: fecha y lugar de la premiación

lr.pe

Gianmarco, Grupo 5 y Brunella Torpoco nominados a los HEAT 2026

Gianmarco competirá en la categoría Compositor del Año, donde comparte nominación con artistas como Edgar Barrera, Cristian Maldonado, Joss Favela, Horacio Palencia, Pablo Preciado, Eden Muñoz, Marcela de la Garza, Elena Rose, Justin Quiles, Leonel García, José Luis Roma y Jorge Drexler.

Por su parte, Grupo 5 aparece en Mejor Artista Tropical. La agrupación peruana competirá con nombres como Carlos Vives, Prince Royce, Romeo Santos, Eddy Herrera, Elvis Crespo, Silvestre Dangond, Fonseca, Corazón Serrano, Olga Tañón, Los Ángeles Azules y Chino & Nacho, entre otros.

En tanto, Brunella Torpoco fue incluida en la categoría Mejor Artista Salsa. La cantante peruana comparte esta lista con figuras como Grupo Niche, Víctor Manuelle, Yiyo Sarante, Luis Enrique, Gilberto Santa Rosa, Marc Anthony, Rubén Blades, Jerry Rivera, Tito Nieves y Óscar D’León.

Puedes ver

César BK lanza potente indirecta contra Leslie Shaw durante los Premios Heat 2025 en Colombia: "Las cantantes que hablan tonterías se callen"

lr.pe

¿Quiénes serán los conductores de los Premios HEAT 2026?

La ceremonia contará con seis conductores de distintos países. La lista está formada por la dominicana Caroline Aquino, la mexicana Karime Pindter, la venezolana Yohana Vargas, el uruguayo Ignacio Baladán y los colombianos La Segura y Dímelo King.

Los Premios HEAT 2026 se realizarán el 5 de noviembre en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta. La gala será transmitida en vivo a través de LosHeat.tv y será el cierre de la Semana HEAT, que se desarrollará del 31 de octubre al 5 de noviembre en Jalisco.

Elige bien

Lo más visto

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 69.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Notas relacionadas

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Carlincaturas

Carlincatura del jueves 24 de septiembre de 2026

Por Carlin | 24 de Septiembre 2026

Carlincatura del miércoles 23 de septiembre de 2026

Por Carlin | 23 de Septiembre 2026

Carlincatura del martes 22 de septiembre de 2026

Por Carlin | 22 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dos castores construyeron una presa de 35 metros de largo: crearon un estanque que salvó a los animales de la sequía

Niño Costero altera la primavera 2026: Senamhi revela si octubre tendrá días calurosos o lluvias

Resultados de La Tinka del miércoles 23 de septiembre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Entretenimiento

Robbie Williams en Lima: organizadores anuncian reprogramación de su segundo concierto en el Arena 1

Robbie Williams en Lima: cantante ofrece show improvisado en Miraflores tras cancelarse su concierto en el Arena 1

Jesse & Joy se separan: dúo mexicano ofrecerá uno de sus últimos conciertos en Lima este 2026

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Municipalidad de Lima pierde arbitraje y podría enfrentar un pago de más de US$ 400 millones

Municipalidad de Lima se pronuncia tras perder arbitraje y asegura que ha pedido nulidad ante la Corte Americana

Presentan formalmente la moción de censura contra el ministro César Astudillo por crisis de inseguridad