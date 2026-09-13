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Briela Cirilo le dijo adiós a Corazón Serrano después de tres años. A diferencia de otros anuncios en el mundo de la cumbia peruana, la cantante contó que habló con Edwin Guerrero, uno de los dueños del grupo, para que pueda despedirse del público, en su última presentación que se dio en Trujillo. "Quise que sea una sorpresa para todos, no quería que hubiera ningún tipo de especulación", manifestó en una reciente entrevista.

Briela Cirilo, quien será parte del concierto de lanzamiento de Naldy Saldaña como solista, asegura que su salida de Corazón Serrano coincide con sus ganas de hacer cosas nuevas. "Fue una etapa de 3 años y uno siente cuando es momento de cerrar ciclo. Igual me pasó en Son Tentación, no lo pensé, fue como: ‘Okay, quiero seguir aprendiendo, vámonos’", declaró para el canal de Roquis Roland.

¿Briela Cirilo fue despedida de Corazón Serrano?

Tras la inesperada salida de Briela Cirilo de Corazón Serrano, aparecieron diversos rumores sobre las razones detrás de dicha decisión. Mientras algunos aseguraron que fueron los dueños de la agrupación de Pacaipampa quienes no quisieron renovarle, otros indicaron que la joven no quiso renovar contrato porque tiene planeado irse a otro grupo.

Según la misma Briela Cirilo, fue ella quien anticipadamente se comunicó con los dueños de Corazón Serrano para avisarles que ya no quería renovar contrato con la agrupación piurana, a pesar de sentir que formó una familia con sus compañeros.

"Mi ciclo culminó en Corazón Serrano y aproveché que mi contrato también culminaba y simplemente, con tiempo, también decidí conversar con los dueños para que eso culminara. No hay una no hay ningún tipo de pelea, ni que estaba incómoda. He visto un montón de noticias. Dijeron que me iba a Bilboa, que estaba con cáncer y que era mi primera quimioterapia. Otro dijo que estaba embarazada. Me río nada más, no respondo", manifestó en dicha entrevista.

Finalmente, Briela Cirilo contó que tiene pensado viajar a Europa o a Estados Unidos para poder seguir creciendo como artista. "Para poder estudiar, porque siempre me ha gustado aprender. Jamás he sido alguien que se limite y se sigue preparando. Ahora estoy con clases de baile, con clases de piano y así voy a seguir. De repente estudie teatro o doblaje. La música está está abierta a tantas posibilidades que siento que necesito explorar más y conocerme más. Y prepararme más para llegar a ser quien quiero ser en algún momento", concluyó.