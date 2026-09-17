La cantante de Corazón Serrano, Ana Lucía Urbina, volvió a dar de qué hablar en redes sociales tras compartir un video en su cuenta de TikTok en el que se refiere a sus exparejas sentimentales. Sus seguidores no tardaron en relacionar el mensaje con Edwin Guerrero, el líder de la agrupación de cumbia con quien mantuvo un romance por cinco años.

La publicación generó una ola de comentarios a favor y en contra, y recordó la mediática historia que protagonizaron, la cual terminó tras cinco años juntos y por motivos como la falta de apoyo de Guerrero ante la pérdida del bebé que esperaban, según la intérprete.

Ana Lucía Urbina lanza dardo sobre exparejas

En el clip, compartido en sus redes sociales, Ana Lucía Urbina actúa sobre un audio de la actriz Victoria Ruffo y acompaña la escena con el texto "Cuando me preguntan por mis exnovios". La elección no fue casual: muchos interpretaron el gesto como una indirecta directa hacia el músico.

La historia entre ambos se extendió durante cinco años y terminó en 2024. La pareja incluso esperaba un bebé, pero la artista sufrió una dura pérdida y, tras ese episodio, la relación se rompió definitivamente. Desde entonces, los rumores han sido constantes, y esta nueva publicación reavivó la conversación entre los fans de la artista.

En el video se escucha una frase que muchos tomaron como un dardo hacia su expareja: "Ahorita, a estas alturas de la vida, no sé qué vi, qué me gustó, porque feo es, payaso es, codo es… Poco a poco fui descubriendo esas maravillosas cosas". La declaración, extraída del audio de la actriz, no menciona nombres, pero el contexto bastó para que el público hiciera la conexión.

La publicación no pasó desapercibida. Los comentarios se dividieron entre quienes defendieron al líder de Corazón Serrano y quienes apoyaron a Ana Lucía. "No te preocupes, Lu, que muchas hemos pensado eso de algún ex", "Momento humilde, pero ya fue", "Pero Edwin Guerrero es hermoso, aparte tiene unas canciones hermosas" y "El loro tenía buen floro" fueron algunas de las reacciones en su video en TikTok.