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Gian Piero Díaz confirma que conversó con productora de 'Combate', pero rechaza volver a ser conductor: "Es importante quemar etapas"

La figura histórica de 'Combate', Gian Piero Díaz, también habló sobre las voces que apuntan hacia María Pía Copello y Mario Hart como posibles nuevos conductores del reality.

El actor Gian Piero Díaz condujo 'Combate' con Renzo Schuller.
El actor Gian Piero Díaz condujo 'Combate' con Renzo Schuller.Foto: Instagram/ATV
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Se terminó la ilusión para muchos fans. Gian Piero Díaz, uno de los conductores históricos de ‘Combate’, descartó de manera tajante retomar esa función en la nueva temporada del reality de competencia. En una entrevista, el actor reveló que existieron conversaciones con la productora Marisol Crousillat vinculadas al programa, pero dejó claro que su etapa como presentador ya forma parte de su pasado, pese al enorme cariño que siente por esa época de su vida.

El recordado ‘Pipi’ se pronunció en medio de las expectativas que ha despertado el regreso del espacio televisivo, que volverá a las pantallas de ATV tras casi ocho años con una generación renovada.

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Gian Piero Díaz descarta volver a ‘Combate’

Al ser consultado sobre la posibilidad de volver a conducir el reality, Gian Piero Díaz fue rotundo al descartar esa opción. “Con todo el cariño que le tengo al formato y al público de ‘Combate’, siento que en la vida es importante quemar etapas”, manifestó, de acuerdo con Trome.

El expresentador reflexionó no solo desde la mirada de quien desea cerrar con gratitud su paso por el programa, al que reafirmó su cariño, sino también como alguien que considera importante darle la posta a nuevos talentos. “‘Combate’ ha sido una de las etapas más bonitas de mi vida. Le tengo un cariño enorme, pero también es importante que esta nueva generación pueda hacerse cargo y hay chicos con mucho talento que pueden ser los conductores”, explicó.

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En esa línea, el recordado compañero de Renzo Schuller confirmó que sostuvo conversaciones con Marisol Crousillat tras ser consultado sobre una eventual propuesta para retomar la conducción. Si bien explicó que la productora no le planteó regresar a ese puesto, se mostró dispuesto a apoyarla desde otra función. “He conversado con Marisol. Estoy dispuesto a colaborar en lo que necesite, pero como una especie de asesor. Con Marisol tengo una comunicación constante, pero no me ha hecho la propuesta por lo mismo que me conoce y sabe cómo pienso. Ella respeta mucho eso”, agregó.

Finalmente, Gian Piero expresó su entusiasmo ante los comentarios que señalan que María Pía Copello y Mario Hart podrían ser los nuevos conductores del programa, que pronto volverá a la pantalla chica. “Me encanta. Además, ellos lo están haciendo bien en el streaming”, sentenció.

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