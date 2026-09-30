El embarazo de Ana Paula Consorte fruto de su relación con Paolo Guerrero acapara la atención tras ser anunciado por la modelo brasileña. Aunque la mediática pareja ha optado por mantener en reserva varios aspectos de esta nueva etapa familiar, doña 'Peta' terminó revelando información que hasta ahora no había sido confirmada públicamente en una reciente aparición en medios.

La madre del futbolista fue consultada por la prensa sobre la llegada de un nuevo integrante a la familia y no solo habló del tiempo de gestación de la influencer, sino que además contó cuál sería el sexo del bebé que espera junto al delantero.

Doña Peta revela que Paolo Guerrero tendrá una niña

Durante una entrevista con el programa 'Desvelados', doña Petronila González sorprendió al asegurar que el próximo hijo de la pareja será una niña. De esta manera, compartió uno de los detalles más comentados desde que Ana Paula Consorte confirmó su embarazo.

La madre del recordado ‘Depredador’ también fue consultada sobre el tiempo de embarazo de la modelo brasileña. Sin asegurar una cifra exacta, respondió con una estimación que llamó la atención. Ante las cámaras, comentó: "Seis meses creo que tiene". La frase permitió conocer un poco más sobre el avance de la gestación tras semanas de especulaciones que surgieron en el programa ‘Amor y Fuego’.

Otro momento que sorprendió durante la entrevista ocurrió cuando le preguntaron cómo recibió la noticia. Lejos de revelar una conversación familiar, doña ‘Peta’ señaló que se enteró a través de la información difundida por la prensa. Con total sinceridad respondió: "Por ustedes, por los medios". Después expresó su alegría por el crecimiento de la familia. "Es una bendición de Dios que me ha mandado tener. Yo he tenido más que cuatro hijos hombres, 22 nietos voy a tener en total", manifestó. Recordamos que actualmente el deportista tiene 5 hijos nacidos, los dos últimos fruto de su relación con Ana Paula, a quien la señora Petronila afirmó querer como a una hija más.

La posibilidad de un matrimonio también apareció durante la conversación. Sin embargo, la madre de Guerrero dejó claro que se trata de una decisión que solo corresponde a la pareja. "Yo ahí no me meto. Esos son problemas de ellos", afirmó en un primer momento. Luego reiteró su posición con una frase contundente: "El que se quiere casar, se casa, no hay problema".