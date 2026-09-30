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Maritere Braschi hace impensado comentario sobre Lima Norte y desata revuelo en redes: "Cualquier sitio..."

La periodista Maritere Braschi habló sobre Lima Norte al ser consultada sobre consejos para tener una primera cita en ese sector de la capital. Sus reflexiones provocaron un revuelo inmediato.

La periodista Maritere Braschi habló sobre Lima Norte en sus redes sociales.
La periodista Maritere Braschi habló sobre Lima Norte en sus redes sociales.Foto: composición LR/TikTok/Maritere Braschi
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Maritere Braschi volvió a estar en el centro de la polémica por sus declaraciones en TikTok. La periodista respondió a un seguidor que le pidió recomendaciones para una primera cita en Lima Norte, sin imaginar que sus reflexiones no solo llamarían más la atención que los propios consejos, sino que además provocarían reacciones encontradas.

Sus palabras rápidamente se difundieron en redes sociales, donde decenas de usuarios debatieron si la figura de la farándula nacional realizó comentarios desafortunados sobre una de las zonas más dinámicas de la capital o si se trató de una opinión personal.

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Maritere Braschi hace inesperado comentario sobre Lima Norte

Todo comenzó cuando Braschi decidió explicar qué considera indispensable para una primera salida romántica. Antes de enumerar sus recomendaciones, dejó claro cuál es, a su juicio, el aspecto más importante. “Antes de cualquier consejo quiero hablar de algo que para mí es fundamental: el lugar”, manifestó.

La conductora señaló que no cualquier espacio reúne las condiciones necesarias para una ocasión especial y explicó cuáles son sus exigencias. “Porque una primera cita no se puede dar en cualquier sitio, tiene que ser en un lugar agradable, ordenado, limpio, con variedad de opciones y sobre todo que este a la altura de la ocasión”, agregó.

Fue entonces cuando Braschi reconoció que todavía no encuentra un lugar en Lima Norte que cumpla totalmente con sus expectativas. “Y para ser sincera todavía no encuentro ese lugar que me cautive al 100% en Lima Norte, ¿ustedes sí?”, aseguró.

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Comentarios de Maritere Braschi desatan críticas en redes

Aunque la presentadora continuó con el contenido de su video, numerosos usuarios centraron su atención en sus primeras afirmaciones. Varios consideraron que opinó desde el prejuicio y que desconocía la oferta de entretenimiento existente en distintos distritos del sector norte de Lima. “Es el problema de no salir del circuito Miraflores-Barranco-San Isidro. En el cono norte de Lima hay lugares con ambientes acogedores, con buen estilo y buena cocina. Perfectos para una noche especial. Recorre Antúnez de Mayolo o frente al Megaplaza”, escribió un internauta.

Otros fueron más severos con sus críticas. “Traducción: ‘A Lima Norte solo voy hacer labor social a esos mercaditos llamados Plaza Norte y MegaPlaza’...” y “Estuvo casada con uno de los Winter, ¿qué esperabas? La señora vive en su ‘burbuja’. En Lima Norte no hay gente de su nivel...son mucho mejores”, comentaron unos usuarios.

No obstante, también aparecieron mensajes en defensa de Braschi. Algunos señalaron que únicamente expresó una preferencia personal y que no estaba obligada a compartir los mismos gustos que otras personas.

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