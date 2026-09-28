Susy Díaz viajó junto a sus amigas más cercanas al Caribe colombiano con el fin de festejar sus 63 años de vida. La exvedette, nacida el 28 de septiembre de 1963, reveló sus cábalas contra la envidia de sus detractores, como también para encontrar el amor de algún extranjero. Según señaló la excongresista durante su transmisión en redes sociales, espera tener una pareja en el exterior.

"Hay que disfrutar la vida, como todos los años, he viajado al extranjero para celebrar mi cumpleaños y recargarme de buena energía, solo buenas vibras", comentó 'la reina de la farándula peruana' acerca de su costumbre de viajar fuera del país.

Asimismo, la mamá de Florcita Polo explicó por qué decidió no revelar la ubicación exacta del lugar donde celebra su cumpleaños junto a sus amigas más cercanas. La exvedette señaló que prefiere mantener el destino en reserva para evitar a personas que considera envidiosas. "Yo siempre me cuido de la gente envidiosa, por eso no quiero decir con exactitud dónde estoy, pero estamos disfrutando de una playa maravillosa", comentó.

Las cábalas de Susy para el amor en este año

La excongresista del extinto partido Movimiento Independiente Agrario (MIA) mencionó las cábalas que ha realizado por su onomástico, destacando la limpieza espiritual contra la envidia y el baño de florecimiento para encontrar el amor. La figura de la televisión también aprovechó para referirse a sus ex.

"Siempre he realizado mis baños de florecimiento, me cuido de las malas energías y espero que pueda hallar el amor, algún galán extranjero que sepa tratar bien a una mujer, que me trate como una reina, ya que anteriormente no he tenido buena suerte con mis parejas y siempre se han aprovechado de mí", expresó la exvedette.