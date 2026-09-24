Zuliet Seminario brilla en el certamen, luciendo un vestido dorado en la presentación y destacando en el concurso de talentos con su interpretación de 'Let's Get Loud'. Fotos: Instagram.

Zuliet Seminario brilla en el certamen, luciendo un vestido dorado en la presentación y destacando en el concurso de talentos con su interpretación de 'Let's Get Loud'. Fotos: Instagram.

Desde que llegó a Tailandia, la modelo Zuliet Seminario no ha dejado de mostrar lo mejor de sí en el Miss Grand International 2026 para dejar en alto el nombre del Perú. En los últimos días, lució con orgullo un espectacular vestido dorado y cautivó a muchos con su elegante caminata durante la presentación de todas las candidatas. Asimismo, la arequipeña tuvo una destacada participación en el Welcome Ceremony & Press Conference del certamen de belleza.

Sin embargo, fue en el reciente concurso de talentos del Miss Grand International 2026 donde la candidata peruana lució su talento en el baile y su presencia escénica. Vestida de negro con aplicativos dorados, Zuliet Seminario derrochó talento al ritmo de 'Let's Get Loud', icónico tema de Jennifer López.

“Dio baile. Dio coreografía. Dio ritmo. Dio elegancia. Dio belleza. Dio todo por Perú. Linda morenita”, “La está rompiendo, amamos a nuestra Pantera dorada”, “Nuestra morena de oro. ¡Arriba Perú!”, “Arequipa, full chamba. Vamos Perú”, “Majestuosa hasta en el baile” y “¡Wow! Qué hermosa, ella es mi favorita”; fueron algunos de los comentarios de los cibernautas en TikTok.

¿Quién es Zuliet Seminario, la representante peruana en el Miss Grand International 2026?

Zuliet Seminario, modelo y empresaria arequipeña de 23 años, fue elegida Miss Grand Perú 2026 y tiene la responsabilidad de representar al país en el certamen internacional que se desarrolla en Bangkok, Tailandia. Nacida en Arequipa, la joven cuenta además con una destacada trayectoria deportiva: desde los 10 años se desempeñó como atleta de alto rendimiento y heptatleta, disciplina que le permitió participar en competencias nacionales e internacionales en representación del Perú.

Además de su carrera en el modelaje, Seminario estudia Negocios Internacionales y lidera su propio emprendimiento, ZS Escuela de Modelos. Su recorrido en los concursos de belleza incluye la obtención del título de Miss Latinoamérica 2023, uno de los antecedentes que marcaron su camino hasta alcanzar la corona de Miss Grand Perú 2026 y convertirse en la representante peruana para la competencia internacional que coronará a su nueva reina el 10 de octubre.

“Estoy muy emocionada porque esto es algo que me ha tomado bastante tiempo y hoy se vuelve una realidad. Todos estos años en el mundo de la belleza me han enseñado muchísimo, y creo que lo más importante para mí es no perder la autenticidad. Representar a mi país es mi mayor orgullo”, declaró sobre su participación en Tailandia para Correo.