¡Es cine! Jorge Luna y la inspectora Murillo de ‘La Casa de Papel’ protagonizan sorprendente producción

Jorge Luna sorprende junto a Itziar Ituño, más conocida por su rol como la inspectora Raquel Murillo en la exitosa serie de Netflix 'La casa de papel', en una publicidad con la calidad técnica del más alto nivel. El comediante aprovechó el fandom de una de las historias más vistas en la plataforma de streaming para promocionar uno de los sorteos de su página web.

El conductor de ‘Hablando Huevadas’, fiel a su estilo, presenta un anuncio a manera de cortometraje, donde él se interpreta a sí mismo en un interrogatorio ejecutado por la inspectora Murillo. En aquella historia, la pareja del ‘Profesor’ investiga la desaparición de una serie de autos, dando con Jorge Luna en el nudo del relato, a quien interroga y tortura.

Durante el desenlace, el cómico da un giro de trama en la historia, mencionando que para obtener los autos que desea, debe estar suscrito en la página de este mismo, y concluye la historia con el equipo de investigación, liderado por Murillo visitando la página del comediante.

El despliegue técnico y las risas no faltaron

La producción audiovisual bajo el mando de Jorge Luna tuvo un desarrollo técnico a nivel profesional, donde se resalta el trabajo de la cámara en el uso de travellings, para generar dinamismo entre las escenas. Como también, el uso de la luz, cuya función fue darle más notoriedad a la puesta en escena. Pero el apartado que más notoriedad tuvo fue la colorización, que emuló el estilo de las películas de detectives.

Asimismo, el cortometraje está lleno de referencias en cuanto a lo peruano, mencionando una cadena de restaurantes especializados en el pollo a la brasa y alude a otro creador de contenido que al igual que Luna realiza sorteos mensuales de automóviles u otros productos tecnológicos diversos.