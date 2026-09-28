Magaly Medina habla fuerte tras ser condenada en juicio contra Cuto Guadalupe y le recuerda la infidelidad de su exesposa

Magaly Medina se pronunció tras perder un juicio por difamación contra Cuto Guadalupe, por el que fue condenada a tres años de prisión suspendida, además del pago de una multa de casi S/57.000 y una reparación civil cuyo monto todavía no ha sido revelado. Como se recuerda, el exfutbolista inició esta acción legal luego de acusar a la presentadora de haberse burlado de su fe en 2023.

"¿Cuáles eran los argumentos? Porque no había argumentos. Dice que me burle de su fe; si tú tienes tu programa con ese nombre, es tu marca registrada. Esto es una porquería", explotó la figura de ATV en vivo.

La comunicadora también se dirigió al empresario culinario y le pidió que no cante victoria, pues adelantó que apelará la decisión judicial y llevará el caso a una segunda instancia. "No cantes victoria porque lo tuyo se lo trae abajo cualquier juez bien pensante. Nos iremos a otra instancia", prometió Medina.

Magaly involucra a Jefferson Farfán en la victoria judicial de Cuto Guadalupe

Magaly Medina cuestionó la victoria en primera instancia de Cuto Guadalupe e involucró en sus declaraciones a Jefferson Farfán, sobrino del espigado exfutbolista. La conductora recordó que el conductor de 'Enfocados' también le ganó un proceso judicial.

"Yo digo que es raro que la Foca Farfán gane dos juicios. Yo no sé si Farfán o el Cuto tienen padrinos. Porque agarran y me quieren vincular con ciertas personas que manejaban el Poder Judicial cuando yo he perdido todos los juicios. Yo debería quejarme", señaló.

"¿Qué tipo de amarre tendrán la Foca Farfán y el Cuto Guadalupe? Parece que se han juntado. A Farfán las cosas más locas se le hacen cumplir. A mí me han perseguido todo este tiempo por la multa, el pago de la reparación, el servicio comunitario. ¿A qué otra persona en este país una jueza persigue haciendo estrictamente todo lo que quería Farfán? Ahora Farfán es el juez, es el poder judicial, ¿qué es? La verdad, son cosas que algunos no entienden", señaló.

Magaly Medina lee comentarios donde insultan a Luis Guadalupe

Magaly Medina también aprovechó su programa para leer en vivo algunos comentarios publicados en redes sociales contra Cuto Guadalupe, luego de que el exfutbolista anunciara que el Poder Judicial fallo a su favor. La conductora pronunció palabras como ‘cachudo’, ‘venado’, ‘cornelio’ y más.

Además, Medina no dudó en criticar a los jueces por darle importancia a este tipo de casos mientras que hay otros delitos más importantes que quedan impunes. "Mientras hay cosas más preocupantes e importantes en la sociedad, los jueces pierden tiempo en tonterías", finalizó.