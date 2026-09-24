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El pedido de Melissa Klug tras conocer a la pareja de su hijo con Jefferson Farfán: "Lo traten como merece"

La empresaria Melissa Klugsorprendió al hablar por primera vez de la modelo Hillary Meza, novia de su hijo mayor, Adriano Farfán Klug.

Melissa Klug y Jefferson Farfán tuvieron dos hijos en común. Foto: Composición LR/Instagram.
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Melissa Klug habló sobre Hillary Meza, la novia de su hijo mayor, Adriano Farfán Klug, fruto de su relación con Jefferson Farfán. La empresaria contó que ya conoce a la joven de 18 años y a su familia, además de destacar algunas de las cualidades que ha podido conocer de ella.

Durante una conversación con Trome, Melissa Klug se refirió a la relación de su hijo y tuvo palabras positivas hacia Hillary Meza. “Es una niña hermosa, educada, todo bien”, señaló. Y confirmó que ya tuvo la oportunidad de conocer a los familiares de la modelo. “Sí, ya la conozco, también a sus hermanas, toda la familia”, declaró.

Hillary Meza, novia del hijo de Melissa Klug y Jefferson Farfán. Foto: Instagram.

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Melissa Klug hace emotivo pedido a la novia de su hijo con Jefferson Farfán

Melissa Klug, de 42 años, señaló que no tiene inconvenientes con que su hijo Adriano Farfán Klug tenga novia. Sin embargo, no dudó en hacerle un emotivo pedido a Hillary Meza cuando le preguntaron si siente celos por la relación que mantiene su hijo con Jefferson Farfán con la joven.

“Mientras mis hijos estén felices y los traten como se merecen, con respeto y amor, todo bien. Que el respeto sea mutuo”, declaró la 'Blanca de Chucuito'.

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Melissa Klug se muestra orgullosa de Adriano Farfán

Melissa Klugtambién expresó su orgullo por Adriano Farfán debido al desempeño que viene mostrando en la disciplina deportiva del pádel. Según la empresaria, su hijo ha encontrado su verdadera pasión lejos del fútbol. “Sí, le encanta el pádel, encontró su pasión”, explicó.

Además, la influencer dejó entrever que Adriano habría dejado de lado el fútbol debido a la falta de apoyo que no recibió durante esa etapa. Aparentemente, se habría referido a Jefferson Farfán. “Sí, le gustaba mucho (fútbol), pero, bueno, no se dio, no tuvo el apoyo, creció y encontró lo que le apasiona”, finalizó.

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