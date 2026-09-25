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Antoine Griezmann confiesa su admiración por histórico jugador de la selección peruana: "Lo tenía en mi equipo de Play"

El veterano jugador francés, que fue campeón en el Mundial Rusia 2018, también habló sobre su vínculo con la gastronomía peruana y los lugares que le gustaría conocer en el país incaico.

Antoine Griezmann enfrentó a Perú en el Mundial 2018. Foto: composición LR/AFP/FPF
Antoine Griezmann enfrentó a Perú en el Mundial 2018. Foto: composición LR/AFP/FPF
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El francés Antoine Griezmann afronta una nueva etapa profesional tras su llegada al Orlando City de la MLS. El exjugador del Atlético de Madrid y Barcelona, que ahora comparte equipo con Wilder Cartagena, sorprendió con sus declaraciones sobre la selección peruana y sus gustos gastronómicos.

El experimentado goleador, campeón del mundo en Rusia 2018, reveló que siente admiración por un histórico futbolista que representó a la Bicolor.

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Antoine Griezmann confiesa admiración por Jefferson Farfán

Durante una entrevista con la periodista Vanessa Almenara, el delantero de 35 años elogió al Jefferson Farfán y mencionó que solía utilizarlo en sus videojuegos. Ambos jugadores se enfrentaron en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2018.

“Conozco a Jefferson Farfán de los jugadores peruanos. Lo tenía en mi equipo en la Play”, mencionó el popular 'Principito' en las redes sociales de la comunicadora.

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Antoine Griezmann quiere conocer Perú y probar el real ceviche

Al ser consultado sobre su relación con el Perú y la gastronomía, Antoine Griezmann sostuvo que le gustaría probar el tradicional ceviche. “Sí me gustaría probar el ceviche. Aunque lo probé varias veces, pero me gustaría ir a Perú y comer el real ceviche”, confesó.

Por otra parte, el jugador galo aseguró que uno de sus deseos es visitar el territorio peruano para conocer mejor la cultura. “La verdad que no sé mucho de ciudades, pero iría a lo más profundo para conocer realmente la cultura”, concluyó.

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